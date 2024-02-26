Удивительно, но факт: обои этого цвета сэкономят заряд смартфона

Всего одно простое действие, и будете реже ставить телефон на зарядку

Смартфоны с AMOLED-дисплеем отличаются насыщенными цветами, высокой контрастностью и низким энергопотреблением. Такие девайсы сравнительно медленно разряжаются, а если еще установить темные обои, то можно существенно сэкономить заряд аккумулятора.

Это связано с особенностями технологии AMOLED-дисплея (по-другому называют Super AMOLED или OLED). Чтобы сэкономить заряд смартфона с таким экраном, следует установить черные обои на рабочий стол, и цвет выбран неспроста, пишет "Фокстрот".

Зачем устанавливать черные обои на рабочий стол смартфона

Технология AMOLED подразумевает, что каждый пиксель является отдельным микродиодом. Именно поэтому у девайсов с таким дисплеем настолько яркие и контрастные изображения.

Белый цвет излучает свет, а вот черный ― нет. Поэтому если установить темные обои, то потребление энергии будет ниже, а значит, и девайс придется реже заряжать.

Отметим, что вдвое можно сократить расход заряда, если включить темный режим. Однако это работает только для смартфонов с дисплеем AMOLED. Если же ваш гаджет с LCD-экраном, то ждать чуда не стоит, энергопотребление будет снижено на такой минимум, что это будет вовсе незаметно.

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