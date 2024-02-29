Якщо часу обмаль: 5 простих способів прискорити зарядку телефону

Завантажувати нічого не доведеться. Достатньо лише виконати низку простих рекомендацій.

На просторах інтернету можна знайти безліч порад щодо того, як правильно заряджати телефон. А ось лайфхаті про те, як зарядити батарею швидше знайти складно.

Виявляється, що, виконавши низку простих рекомендацій і вдавшись до маленьких хитрощів, можна значно прискорити процес зарядки смартфона. Про такі хитрощі розповідає "Телеграф".

Як прискорити зарядку смартфона

Переведіть телефон у режим польоту. При активації цієї функції телефон відключається від мережі та перестає виконувати інші завдання, які садять батарею. Йдеться про пошук мереж Wi-Fi та GPS. Відповідно, енергія спрямовується лише на зарядку.

Закрийте всі програми. Програми, що працюють у фоновому режимі, продовжують споживати енергію, навіть якщо користувач не взаємодіє з ними. Як результат, заряджання батареї відбувається повільніше, оскільки частина енергії витрачається на підтримку цих додатків.

Заряджайте від розетки. Телефон швидше заряджається від розетки, ніж від порту USB на комп’ютері. Це пов’язано з кількістю струму, який телефон може отримувати.

Функція швидкого заряджання. Якщо телефон підтримує швидке заряджання, використовуйте відповідний зарядний пристрій та кабель. Швидка зарядка зазвичай використовує вищий рівень потужності, ніж стандартна. Це дозволяє заряджати пристрій швидше.

Не користуйтеся телефоном під час заряджання. Пристрій витрачає частину енергії виконання завдань, що знижує швидкість зарядки.

Раніше "Телеграф" розповів, як зберегти заряд смартфона.