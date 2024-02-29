Если времени в обрез: 5 простых способов ускорить зарядку телефона

Скачивать ничего не придётся. Достаточно лишь выполнить ряд простых рекомендаций.

На просторах интернета можно найти множество советов относительно того, как правильно заряжать телефон. А вот лайфхати о том, как зарядить батарею быстрее найти сложно.

Оказывается, что, выполнив ряд простых рекомендаций и прибегнув к маленьким хитростям, можно значительно ускорить процесс зарядки смартфона. О таких уловках рассказывает "Телеграф".

Как ускорить зарядку смартфона

Переведите телефон в режим полета. При активации этой функции телефон отключается от сотовой сети и перестает выполнять другие задачи, которые садят батарею. Речь идет о поиске сетей Wi-Fi и GPS. Соответственно, энергия направляется только на зарядку.

Закройте все приложения. Приложения, работающие в фоновом режиме, продолжают потреблять энергию, даже когда пользователь не взаимодействует с ними. Как результат, зарядка батареи происходит медленнее, поскольку часть энергии тратится на поддержание работы этих приложений.

Заряжайте от розетки. Телефон быстрее заряжается от розетки, чем от USB-порта на компьютере. Это связано с количеством тока, который может получать телефон.

Функция быстрой зарядки. Если ваш телефон поддерживает быструю зарядку, то используйте соответствующее зарядное устройство и кабель. Быстрая зарядка обычно использует более высокий уровень мощности, чем стандартная зарядка. Это позволяет заряжать устройство быстрее.

Не пользуйтесь телефоном во время зарядки. Устройство тратит часть энергии на выполнение задач, что снижает скорость зарядки.

Ранее "Телеграф" рассказал, как сохранить заряд смартфона.