Смартфон швидко розряджається? 4 поради для економії заряду

Давайте пристрою перепочити

Одна з причин швидкого розрядження — перегрівання. Коли смартфон перегрівається, він використовує більше енергії, щоб охолонути. Це може призвести до того, що телефон розрядиться за лічені години, навіть якщо ви не використовуєте його активно.

Існує кілька причин, чому ваш телефон може нагріватися. Ігри, запис відео високої роздільної здатності, або запуск багатьох програм одночасно можуть призвести до перегріву процесора. Також блокування повітроводів або неякісний корпус можуть перешкоджати охолодженню.

Деякі програми або оновлення можуть призвести до надмірного навантаження на процесор. Несправність акумулятора або інші проблеми з "залізом" також можуть спричинити перегрівання.

Що робити, якщо смартфон нагрівається?

1. Розблокуйте "Параметри розробника".

Перейдіть до "Налаштування" -> "Відомості про ПЗ".

7 разів натисніть на "Номер збирання".

Відкрийте "Параметри розробника".

2. Налаштуйте параметри графічного прискорювача.

У "Параметрах розробника" знайдіть "Трасування системи" -> "Розмір буфера для кожного процесора".

Встановіть мінімальний розмір (8192 КБ).

Перезавантажте смартфон.

Перевірте температуру за допомогою Antutu Benchmark або CPU Throttling.

Змініть розмір буфера на максимальний (65536 КБ).

Перезавантажте смартфон і знову проведіть тест.

Якщо температура знижується при максимальному розмірі буфера, це може допомогти з перегрівом.

Ще кілька порад

Не користуйтеся ненадійних програм. Не всі програми для охолодження смартфона безпечні.

Робіть перерви. Дайте смартфону охолонути після інтенсивного використання.

Використовуйте ігрові аксесуари. Охолодні підставки з вентиляторами допоможуть розсіювати тепло.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно заряджати телефон, щоб не "вбити" батарею. Є кілька простих правил.