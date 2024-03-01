Смартфон быстро разряжается? 4 совета для экономии заряда
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Давайте устройству отдохнуть
Одна из причин быстрой разрядки — перегревание. Когда смартфон перегревается, он использует больше энергии, чтобы остыть. Это может привести к разрядке телефона в течение нескольких часов, даже если вы не используете его активно.
Существует несколько причин, почему телефон может нагреваться. Игры, видеозапись высокого разрешения или запуск многих программ одновременно могут привести к перегреву процессора. Также блокировка воздуховодов или некачественный корпус могут препятствовать охлаждению.
Некоторые приложения или обновления могут привести к чрезмерной нагрузке на процессор. Неисправность аккумулятора или другие проблемы с железом также могут привести к перегреву.
Что делать, если смартфон нагревается?
1. Разблокируйте параметры разработчика.
- Выделите "Настройки" -> "Сведения о ПО".
- 7 раз нажмите "Номер сборки".
- Откройте "Параметры разработчика".
2. Настройте параметры графического ускорителя.
- В "Параметрах разработчика" найдите "Трассировка системы" -> "Размер буфера для каждого процессора".
- Установите минимальный размер (8192 КБ).
- Перезагрузите смартфон.
- Проверьте температуру с помощью Antutu Benchmark или CPU Throttling.
- Измените размер буфера на максимальный (65 536 КБ).
- Перезагрузите смартфон и снова проведите тест.
- Если температура при максимальном размере буфера снижается, это может помочь с перегревом.
Еще несколько советов
Не пользуйтесь ненадежными приложениями. Не все приложения для охлаждения смартфона безопасны.
Делайте перерывы. Дайте смартфону остыть после интенсивного использования.
Используйте игровые аксессуары. Охлаждающие подставки с вентиляторами помогут рассеивать тепло.
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