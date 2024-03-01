Смартфон быстро разряжается? 4 совета для экономии заряда

Давайте устройству отдохнуть

Одна из причин быстрой разрядки — перегревание. Когда смартфон перегревается, он использует больше энергии, чтобы остыть. Это может привести к разрядке телефона в течение нескольких часов, даже если вы не используете его активно.

Существует несколько причин, почему телефон может нагреваться. Игры, видеозапись высокого разрешения или запуск многих программ одновременно могут привести к перегреву процессора. Также блокировка воздуховодов или некачественный корпус могут препятствовать охлаждению.

Некоторые приложения или обновления могут привести к чрезмерной нагрузке на процессор. Неисправность аккумулятора или другие проблемы с железом также могут привести к перегреву.

Что делать, если смартфон нагревается?

1. Разблокируйте параметры разработчика.

Выделите "Настройки" -> "Сведения о ПО".

7 раз нажмите "Номер сборки".

Откройте "Параметры разработчика".

2. Настройте параметры графического ускорителя.

В "Параметрах разработчика" найдите "Трассировка системы" -> "Размер буфера для каждого процессора".

Установите минимальный размер (8192 КБ).

Перезагрузите смартфон.

Проверьте температуру с помощью Antutu Benchmark или CPU Throttling.

Измените размер буфера на максимальный (65 536 КБ).

Перезагрузите смартфон и снова проведите тест.

Если температура при максимальном размере буфера снижается, это может помочь с перегревом.

Еще несколько советов

Не пользуйтесь ненадежными приложениями. Не все приложения для охлаждения смартфона безопасны.

Делайте перерывы. Дайте смартфону остыть после интенсивного использования.

Используйте игровые аксессуары. Охлаждающие подставки с вентиляторами помогут рассеивать тепло.

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