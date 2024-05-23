Дідам допомагали: як американські джипи вирішили результат війни проти нацистів у СРСР

Американські джипи Willys MB стали невід’ємною частиною радянської автомобільної історії

Willys MB – найвідоміший позашляховик воєнної доби, широко використовувався радянськими військовими керівниками. Завдяки своїй надійності та прохідності, Willys навіть після війни знайшов застосування у сільському та лісовому господарстві та інших галузях економіки Радянського Союзу.

Щобільше, цей позашляховик став прототипом однієї з найпопулярніших радянських машин. Але стрімке вторгнення Willys в СРСР почалося з військових ленд-лізівських постачань, коли радянські війська отримали можливість познайомитися з цим американським дивом техніки.

Як Willys потрапив до СРСР

Історія цього автомобіля почалася в 1940 році, коли Сполучені Штати, хоч і не були прямо втягнуті у світовий конфлікт, вже готувалися до війни. Пентагон висунув вимогу до створення маневреного повнопривідного транспортного засобу з високою прохідністю, який міг би використовуватися для розвідувальних місій та перевезення командного складу. Це завдання привело до розробки легендарного позашляховика, який згодом став відомий як Willys MB.

Спочатку його розробляли для американської армії, але концепція змінилася. Після завершення всіх організаційних процедур ленд-лізу Willys починає виробництво військової моделі Military серії В для СРСР. Збирання автомобілів стартувало восени 1941 року, коли війська Вермахту вже були під Москвою.

Чим відзначався Willys MB

Цей автомобіль важив 1020 кг, був здатний вмістити чотирьох пасажирів і, за необхідності, перевозити легку артилерію. Позашляховик на довгій рамі отримав 2,2-літровий бензиновий двигун на 60 к.с. та триступеневу коробку передач від Overland. Максимальна швидкість могла досягати 105 км/год на хорошій дорозі, що було нечуваним на початку 40-х. Але найяскравішими особливостями стали відсутність дверей, тент замість даху та унікальна конструкція фар, що дозволяє знімати їх для підсвічування під час ремонту.

Протягом усієї війни позашляховик регулярно модернізували, змінюючи то радіатор, то паливний бак, а також встановлюючи нові акумулятори та амортизатори. Думки про "Вілліси" на фронті були неоднозначними. Багато хто відзначав їхню відмінну прохідність та легкість у ремонті. Однак у деяких джерелах можна зустріти скарги на недостатню надійність й обмежений ресурс цих машин. Можливо тому, що американські машини СРСР рідко бачили якісний бензин. І найчастіше їм доводилося тягнути надто важкі вантажі, що не відповідають технічним нормам цієї моделі.

Як "Willys" зжер "ГАЗ"

У СРСР до 1941 року вже розробили свої "армійські" позашляховики, вони навіть з’явилися майже синхронно з американськими. Але тільки доля виявилася непривабливою. Мова, звісно ж, про ГАЗ-64. Цей всюдихід народився 1941 року і став першим серійним джипом у СРСР. Він був схожий на Willys MB дизайном, але поступався потужністю двигуна та іншим показникам.

Виробництво самих Willys MB досягло на той час значних масштабів. Тільки до Радянського Союзу за програмою ленд-лізу було поставлено понад 50 тисяч цих автомобілів, а загальний обсяг випуску за 1940-і та 1950-і роки перевищив півмільйона одиниць.

Водночас ГАЗ-64 був виготовлений у кількості менш як 700 екземплярів. Радянський уряд ухвалив рішення, що з огляду на регулярні поставки Willys для армії, автозавод ГАЗ повинен зосередитися на виробництві бронемобілів, заснованих на цій моделі.

У 1943 році ГАЗ модернізував свою модель, представивши успішніший ГАЗ-67, який став дуже популярним вже після війни. Але це зовсім інша історія.