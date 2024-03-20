"Танк у фраку", "Шаланда" і не тільки: як в часи СРСР називали авто ГАЗ і ЗАЗ

Радянські люди дуже швидко придумали клички для народних авто

Люди в радянську епоху давали прізвиська усьому. Автопром — не виключення. Наприклад, автомобілі сімейства ВАЗ називали не лише "копійкою", але й "Скаженою табуреткою" чи навіть "Огірком".

Схожі назви мали й інші представники радянського автомобілебудування Розповімо, як прозивали авто ГАЗ ("Волга") і ЗАЗ (Запорізького автомобілебудівного заводу). Ці клички живуть і по сьогодні.

Як називали авто ГАЗ

З покоління в покоління авто сімейства ГАЗ називали "Баржами". Все це через не дуже компактні розміри автомобілів.

Особливо часто називали так "Волгу" в кузові універсал. Найстаріший екземпляр просто називали "танком у фраку". А другу модель — ГАЗ-24 — взагалі ображали, називаючи "Шаландою".

Багато хто уже призабув, але з 1997 до 2005 року випускали такий автомобіль як ГАЗ-3110. Вона страшенно ламалась, тому її називали "Тягни-Штовхаєм". Емблемом у "Волги" був олень, тому цей автомобіль також часто так називали.

Були у доробку ГАЗ і вантажівки. Зокрема, "Шишигою" називали ГАЗ-66, а екземпляри середньотонажного типу — Газонами. Так їх називають і зараз.

ЗАЗ

У часи СРСР Запорізький автомобілебудівний завод був одним з провідних. Він випускав величезну кількість автомобілів, які стали народними.

Радянські жителі відразу ж назвали продукцію ЗАЗ "Запорами", на території радянської України ж швидше приклеїлась назва "Запорожець".

Коли у 1961 році вийшов ЗАЗ-965, через характерну форму кузова його прозвали "горбатим". Також його називали "Жужиком", "Зюзиком" та "Булькою".

ЗАЗ-966 отримав повітрозабірники на боках авто, дуже схожі на вуха. Вони і дали прізвище йому "Вухастий", пізніше — "Чебурашка".

Наступна модель — ЗАЗ 968М — уже не мала вух. Тому потрібна була нова кличка. Седан назвали "Мильничкою" через компактні розміри. Залежно від типу двигуна, його називали також "Сороківкою" або "Тридцяткою".

Ще новіша модель — "Таврія" — отримала рідинне охолодження двигуна, тому її назвали "Ставридою". Або ще "Тавріус", на кшталт Форд Таурус. Вона була схожа на "Вісімку" за габаритами, тому також отримала схожу назву — "Недовісімка".

Раніше "Телеграф" писав, про які авто мріяли усі громадяни СРСР. Машини виглядали стильно, мали хороші технічні характеристики та, найголовніше, були надійними.