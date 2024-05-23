Дедам помогали: как американские джипы решили исход войны против нацистов в СССР

Американские джипы Willys MB стали неотъемлемой частью советской автомобильной истории

Willys MB – самый узнаваемый внедорожник военной эпохи, широко использовался советскими военными руководителями. Благодаря своей надежности и проходимости, Willys даже после войны нашел применение в сельском и лесном хозяйстве и других отраслях экономики Советского Союза.

Более того, этот джип стал прототипом одной из самых популярных советских машин. Но стремительное вторжение Willys в СССР началось с военных ленд-лизовских поставок, когда советские войска получили возможность познакомиться с этим американским чудом техники.

Как Willys попал в СССР

История этого автомобиля началась в 1940 году, когда Соединенные Штаты, хотя и не были прямо втянуты в мировой конфликт, уже готовились к войне. Пентагон выдвинул требование к созданию маневренного полноприводного транспортного средства с высокой проходимостью, которое могло бы использоваться для разведывательных миссий и перевозки командного состава. Это задание привело к разработке легендарного джипа, который впоследствии стал известен как Willys MB.

Изначально его разрабатывали для американской армии, но концепция изменилась. После завершения всех организационных процедур по ленд-лизу Willys начинает производство военной модели Military серии В для СССР. Сборка автомобилей стартовала осенью 1941 года, когда войска Вермахта уже были под Москвой.

Чем отличался Willys MB

Этот автомобиль весил 1020 кг, был способен вместить четверых пассажиров и, при необходимости, перевозить легкую артиллерию. Внедорожник на длинной раме получил 2,2-литровый бензиновым двигатель на 60 л. с. и трехступенчатую коробку передач от Overland. Максимальная скорость могла достигать 105 км/ч на хорошей дороге, что было неслыханным в начале 40-х. Но самыми яркими особенностями стали отсутствие дверей, тент вместо крыши и уникальная конструкция фар, позволяющая снимать их для подсветки при ремонте.

В течение всей войны внедорожник регулярно модернизировали, меняя то радиатор, то топливный бак, а также устанавливая новые аккумуляторы и амортизаторы. Мнения об "Виллисах" на фронте было неоднозначным. Многие отмечали их отличную проходимость легкость в ремонте. Однако в некоторых источниках можно встретить жалобы на недостаточную надежность и ограниченный ресурс этих машин. Возможно потому, что американские машины в СССР редко видели качественный бензин. И чаще всего им приходилось тащить слишком тяжелые грузы, не соответствующие техническим нормам для этой модели.

Как "Willys" сожрал "ГАЗ"

В СССР к 1941 году уже разработали свои "армейские" джипы, они даже появились почти синхронно с американскими. Но только судьба их оказалась незавидной. Речь, конечно же, о ГАЗ-64. Этот вездеход родился в 1941 году и стал первым серийным джипом в СССР. Он был похож на Willys MB по дизайну, но уступал в мощности двигателе и других показателях.

Производство самих Willys MB достигло в то время внушительных масштабов. Только в Советский Союз по программе ленд-лиза было поставлено более 50 тысяч этих автомобилей, а общий объем выпуска за 1940-е и 1950-е годы превысил полмиллиона единиц.

В то же время, ГАЗ-64 был произведен в количестве менее 700 экземпляров. Советское правительство приняло решение, что, учитывая регулярные поставки Willys для армии, автозавод ГАЗ должен сосредоточиться на производстве бронемобилей, основанных на этой модели.

В 1943 году ГАЗ модернизировал свою модель, представив более успешный ГАЗ-67, который стал очень популярным уже после войны. Но это совершенно другая история.