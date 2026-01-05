Плюс 20% до ціни чи несподівана знижка? Що насправді відбувається з ринком електрокарів у 2026 році

Кінець епохи "шари": за ввезення електромобілів тепер треба платити ПДВ, але є нюанс

З 1 січня 2026 року в Україні припинила діяти пільга на ввезення електромобілів — тепер покупці змушені платити 20% ПДВ. Здавалося б, усе зрозуміло: електрокари подорожчали, охочих купувати їх стане менше. Та наслідок може бути зовсім іншим.

Ціни в Україні можуть не зрости так сильно, як очікувалося, вважають експерти. "Телеграф" з'ясовував, чому електрокари на американських аукціонах можуть навіть подешевшати, і якою буде кінцева вартість для українців.

Українці були королями американських аукціонів, але корона впала: як зміниться ціна на Tesla

Останні кілька років українці були одними з найактивніших покупців електрокарів на американських аукціонах типу Copart та IAAI, каже менеджер компанії Factum Auto Артем Артеменко. Саме пільгове розмитнення зробило це вигідним — завезти Nissan Leaf чи Tesla Model 3 з США коштувало значно дешевше, ніж купити аналогічний автомобіль у Європі.

"Велику частку на аукціонах Америки займає конкретно Україна", — каже експерт. За його словами, через те, що попит з боку України впав після введення ПДВ, ціни на електромобілі в США можуть знизитися.

Логіка проста: менше конкурентів на торгах — нижча кінцева ціна лота. Раніше українські покупці часто "розганяли" ставки на популярні моделі, тепер же багато хто відмовився від покупок через нові податки.

Математика, яка здивує: базова ціна мінус український попит плюс 20% ПДВ дорівнює… нулю?

Повернення ПДВ автоматично додає до вартості кожного завезеного електрокара 20% від його митної вартості. Для автомобіля ціною 20 тисяч доларів це близько 4 тисяч доларів додаткових витрат. Здається, що електрокари мають подорожчати саме на цю суму.

Проте експерт припускає: якщо базова ціна на американських аукціонах знизиться через падіння українського попиту, то додавання 20% ПДВ може не так сильно вплинути на кінцеву вартість в Україні.

"Базова ціна в Штатах знизиться і тим самим знівелює ціну в Україні", — пояснює Артеменко. Іншими словами, якщо автомобіль на аукціоні дешевшає на 2-3 тисячі доларів, а потім до нього додається 20% ПДВ, загальна ціна може залишитися близькою до тієї, що була в 2025 році.

Втім, спеціаліст застерігає: зараз початок року, тому стовідсоткову інформацію про ціни ще ніхто не може надати. Потрібен час, щоб проаналізувати, як насправді поведеться ринок.

Піднебесна тримає інтригу? Чому з китайськими електрокарами все складно

Якщо з американським ринком ситуація більш-менш зрозуміла, то з Китаєм все складніше.

"Стосовно Китаю, то ситуацію поки ще аналізуємо — через ту причину, що в Китаї трошки інша система взагалі пільг стосовно електрокарів і стосовно податків", — каже представник Factum Auto. Проте і на китайські електрокари теж поширюються ті самі 20% ПДВ, незалежно від країни походження.

Питання в тому, де в підсумку буде вигідніше купувати: в Штатах з потенційно нижчими цінами на аукціонах чи в Китаї з його величезним вибором бюджетних моделей.

Що насправді змінилось та коли відчують це покупці

Основна зміна — повернення ПДВ у розмірі 20%. Тимчасова пільга, яка звільняла електрокари від цього податку, офіційно завершилася 31 грудня 2025 року. Тепер при ввезенні електромобіля, нового чи вживаного, потрібно сплачувати 20% від митної вартості.

Повернення ПДВ означає, що ціни на електромобілі у дилерів можуть зрости. Ввезення електрокарів стає менш вигідним порівняно з минулим роком. Водночас електромобілі й надалі мають податкові переваги — нульове мито, мінімальний акциз та відсутність пенсійного збору зберігають їхню конкурентоспроможність порівняно з бензиновими та дизельними авто.

Ключове питання — чи компенсується подорожчання через ПДВ здешевленням автомобілів на американських аукціонах. Перші місяці 2026 року покажуть, наскільки правильними виявилися прогнози експертів про зниження базових цін через падіння українського попиту.

