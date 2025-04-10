В Україні подорожчають електромобілі? До чого тут мита Трампа, пояснив автоексперт

Спочатку здорожчають електрокари, потім — інші категорії машин

Рекордні мита на імпортні товари до Сполучених Штатів, які запровадив американський президент Дональд Трамп, призведуть до суттєвого зростання цін на автомобілі в США, а згодом це вплине й на вартість транспортних засобів, які постачаються зі Штатів в Україну.

Найбільше це торкнеться саме електромобілів. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів Станіслав Бучацький, автомобільний експерт, бізнес-консультант співзасновник та CEO Інституту досліджень авторинку.

Вплив нових мит на український ринок

"Особливо, я думаю, ми відчуємо це на електромобілях, які найбільше везуть до нас з США. Здорожчання також відбудеться на фоні того, що в нас зараз останній рік пільгового розмитнення електромобілів, і я думаю що найбільше подорожчають саме американські електрокари. А потім відповідно можуть дорожчати інші категорії машин. А загалом, я вважаю, це (впровадження Трампом мит — Ред.) велике потрясіння на ринку", – зазначив експерт.

За словами Бучацького, важливо розуміти структуру українського автомобільного ринку: "Треба розуміти, що більшість нових авто, які потрапляють в Україну — не зі США, а з Європи. Щодо вживаних авто, то близько 70% надходять з Європи і лише 20% — зі США, переважно це биті автомобілі, які ремонтують вже в Україні".

Станіслав Бучацький каже, що такі автомобілі також здорожчають. І зростання в ціні буде спричинене не стільки об'єктивними причинами, скільки споживчим ажіотажем: "Ціни на такі авто можуть зрости зараз не з об'єктивних причин, тобто не через мита Трампа, бо подорожчали машини нові, а тільки через ажіотаж".

"Знову ж таки — такі машини найчастіше на аукціоні купують, і люди будуть готові давати за них більше грошей, за які ще місяць тому вони не були готові стільки платити".

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що за автомобіль зі США загрожує серйозне покарання. За це порушення можуть посадити до в'язниці на 10 діб.