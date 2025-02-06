Російський "Автоваз" планує збирати електрокари в одній із бідних країн Африки

Чи по кишені ефіопам електро-Lada? Ось що відомо.

Ефіопія висловила зацікавленість у запуску виробництва електромобілів Lada. Російський концерн "АвтоВАЗ" наразі вивчає цю можливість.

Про це заявив посол Ефіопії в Москві Генет Тешоме Джирру, повідомляють російські ЗМІ. За словами дипломата, уряд Ефіопії дуже активно підтримує використання електротранспорту, а особливо легкових автомобілів, тому плани "АвтоВАЗу" викликають велику зацікавленість у країни.

Джирру також висловив впевненість, що до кінця 2025 року їх вдасться завершити всі необхідні процедури, і виробництво електромобілів Lada в Ефіопії офіційно стартує.

Він також зазначив, що попит на цю продукцію буде дуже високим, адже автомобілі "АвтоВАЗу" добре знайомі місцевим жителям. Багато старих моделей "Жигулі" досі використовуються в країні, зокрема у сфері таксі, що свідчить про довіру до даного бренду.

Втім, посол не уточнив, яку саме модель планується випускати. У вересні 2024 року "АвтоВАЗ" почав виробництво електричної версії Lada Largus. Вартість цієї моделі стартує від 3 мільйонів рублів, що майже вдвічі дорожче за її бензинову версію.

Ефіопія залишається однією з найбідніших країн Африки. За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), у 2024 році ВВП на душу населення тут складав лише 1,35 тисячі доларів. За рівнем економічного розвитку країна посідає середнє місце серед африканських держав: приблизно половина країн континенту має вищий рівень доходів, а половина — нижчий.

Чи зможе Ефіопія успішно налагодити виробництво електромобілів та створити новий ринок для Lada — покаже час.

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