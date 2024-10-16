Зіштовхнув з самоката жінку і забрав його: що відомо про зухвале пограбування у Києві (фото)

Випадковий перехожий, який став свідком події, викликав поліцію

У Києві зловмисник напав на жінку, яка їхала на електросамокаті, зіштовхнув її та викрав транспортний засіб. Потерпіла з криком про допомогу намагалася наздогнати грабіжника, але той встиг втекти.

Інцидент стався на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Випадковий перехожий, який став свідком події, викликав поліцію. На місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Правоохоронці розпочали пошуки зловмисника.

Оперативникам вдалося досить швидко встановити особу підозрюваного. Ним виявився 34-річний киянин, раніше неодноразово судимий за крадіжки та шахрайства. Чоловіка затримали.

Після скоєння злочину грабіжник не став зберігати викрадений електросамокат. Він одразу відніс його до ломбарду, де "заклав" за готівку. Цим він завдав потерпілій збитків на суму понад 30 тисяч гривень.

Слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Підозрюваному вже оголошено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання від семи до десяти років позбавлення волі. Зважаючи на тяжкість злочину та кримінальне минуле підозрюваного, суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до завершення слідства та суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про масове мінування у Києві. У поліції повідомили, до яких установ невідомі відправляли листи з погрозами.