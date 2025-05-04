У Києві самокатник атакував авто і втік: момент потрапив на відео

У мережі з’явилися кадри дивного моменту

У Києві на Подолі людина на самокаті прийняла вліво, зіткнулася з автомобілем Honda і зникла.

Судячи з рухів чоловіка, він був напідпитку. Відповідне відео опубліковане в Telegram.

На кадрах видно, як "камікадзе" пішов на зближення з іномаркою до повного контакту. Після цього машина зупинилася, а самокатник на кілька секунд став ногами на землю.

Імовірно, людина перебувала у стані алкогольного сп’яніння, хоча існують ще кілька варіантів. Він міг відчути себе погано чи просто вперше в житті стати на самокат.

Нагадаємо, не тільки порушення правил за кермом авто може призвести до суттєвих витрат. За порушення правил дорожнього руху на самокаті теж можна отримати чималий штраф.

Це стосується і мотоциклів, і велосипедів. Відповідальність – за ст. 130 КУпАП — 17000 грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на рік.

Днями в Києві жінка напідпитку впала з самоката. Патрульні, що знаходилися поруч, підійшли переконатися в її нормальному самопочутті та виявили ознаки вживання алкоголю.

Також ми опублікували відео, на якому відомий український футболіст посадив 6-річного сина за кермо. Спортсмен порушив правила дорожнього руху заради приємного відео.