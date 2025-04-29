П’яна їзда на самокаті обійшлася у 17 тисяч: як не потрапити в таку ж халепу
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Самокат — це транспорт. За порушення ПДР можна отримати чималий штраф
Не тільки порушення правил за кермом авто може привести до суттєвих витрат. Днями в Києві жінка напідпитку впала із самоката. Патрульні, які були поруч, підійшли переконатись у її нормальному самопочутті та виявили ознаки вживання алкоголю.
Жінка не знала, що за кермом самоката напідпитку бути не можна. Це стосується також мотоциклів та велосипедів. Відповідальність — за ст. 130 КУпАП — 17000 грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на рік.
ПДР для самоката
Ще у 2023 році президент підписав закон, що гіроскутери, електросамокати та моноколеса прирівняні до транспортних засобів. Керуючи електротранспортом не можна заважати іншим учасникам руху, а при пересуванні по дорозі — їхати якомога правіше.
Кілька обов’язкових речей:
- жодного алкоголю чи наркотиків
- мають бути шолом і світловідбивні елементи
- паркування — лише в дозволених місцях.
Самокат не можна лишати:
- на паркінгах для авто,
- біля пандусів,
- на зупинках,
- на газонах,
- навпроти входів у будівлі
- посеред тротуару.
Якщо через недбале керування електросамокатом на тротуарі травмувалась або загинула людина, водій несе кримінальну відповідальність — за статтею 291 ККУ. Санкції: штраф (від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), виправні роботи, обмеження волі або навіть ув’язнення до п’яти років.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має на меті притягнути до відповідальності власників занадто гучних авто та мотоциклів. Там також пропонують чималі штрафи.