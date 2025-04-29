П’яна їзда на самокаті обійшлася у 17 тисяч: як не потрапити в таку ж халепу

Самокат — це транспорт. За порушення ПДР можна отримати чималий штраф

Не тільки порушення правил за кермом авто може привести до суттєвих витрат. Днями в Києві жінка напідпитку впала із самоката. Патрульні, які були поруч, підійшли переконатись у її нормальному самопочутті та виявили ознаки вживання алкоголю.

Жінка не знала, що за кермом самоката напідпитку бути не можна. Це стосується також мотоциклів та велосипедів. Відповідальність — за ст. 130 КУпАП — 17000 грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на рік.

ПДР для самоката

Ще у 2023 році президент підписав закон, що гіроскутери, електросамокати та моноколеса прирівняні до транспортних засобів. Керуючи електротранспортом не можна заважати іншим учасникам руху, а при пересуванні по дорозі — їхати якомога правіше.

Кілька обов’язкових речей:

жодного алкоголю чи наркотиків

мають бути шолом і світловідбивні елементи

паркування — лише в дозволених місцях.

Самокат не можна лишати:

на паркінгах для авто,

біля пандусів,

на зупинках,

на газонах,

навпроти входів у будівлі

посеред тротуару.

Якщо через недбале керування електросамокатом на тротуарі травмувалась або загинула людина, водій несе кримінальну відповідальність — за статтею 291 ККУ. Санкції: штраф (від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), виправні роботи, обмеження волі або навіть ув’язнення до п’яти років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має на меті притягнути до відповідальності власників занадто гучних авто та мотоциклів. Там також пропонують чималі штрафи.