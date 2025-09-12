"Мати року". Жінка з малюком на самокаті стала зіркою мережі (відео)

Кадри з вулиць столиці стали приводом для дискусії про безпеку дитячих перевезень та культуру використання електротранспорту

У Києві жінка везла дитину по дорозі на незвичному транспорті. Дитина лежала на елетросамокаті.

Відповідне відео поширили у Телеграм. Жінку помітили на вулиці Мілютенко.

"Маму року" на самокаті помітили на Мілютенко — йдеться у підписі до публікації.

Вона спокійно везла дитину на електросамокаті. При цьому фрагментами помітно, що дитина почувалась комфортно та навіть не проявляла ознак страху чи дискомфорту від незвичайної поїздки.

Реакція українців не забарилася

Такі дії не залишились без уваги українців. У коментарях під дописом вони активно обговорювали побачене.

Деякі користувачі іронічно відзначали, що це не "мама року", а швидше приклад того, як не потрібно возити дітей. Інші пропонували кращі альтернативи для перевезення дитини.

Частина коментаторів висловлювала стурбованість безпекою дитини і пропонувала краще купити візочок для таких поїздок.

Найбільш емоційний коментар належав користувачці, яка закликала заборонити і штрафувати всіх власників електросамокатів на суму до 17 тисяч гривень. Вона стверджувала, що ці транспортні засоби їздять на великій швидкості і лякають людей, а тепер ще й діти ризикують через відсутність "мізків" у дорослих.

Найдовший коментар належав користувачці, яка розгорнуто критикувала всю індустрію мікромобільності. Вона стверджувала, що самокати, велосипеди і маршрутки — це бізнес, який приносить величезні статки, але водночас калічить і вбиває людей. Користувачка обурювалась тим, що власники цих транспортних засобів не дотримуються правил безпеки, а евакуатори не забирають їх з пішохідних зон.

