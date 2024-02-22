Це треба знати при мобілізації: адвокат розказав про нюанси проходження ВЛК

Лікарі мають вислухати скарги військовозобов'язаного, зробити аналізи та огляд фахівців

В Україні триває мобілізація — військовозобов'язані можуть отримати повістку для уточнення даних будь-де. Часто за цим слідує перевірка ВЛК — медики визначають ступінь придатності людини до військової служби.

Згідно з законодавством, повторний огляд ВЛК людина має проходити раз на п'ять років. Оглядати військовозобов'язаного має хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, дерматолог, якщо є медичні показання, то і лікарі інших спеціальностей. І це не все — проводиться також ряд інших аналізів.

Адвокат Роман Сімутін розповідає про нюанси на своєму каналі у YouTube. Він зазначає що проводять не тільки загальний аналіз крові, а й перевірку на ВІЛ, наявність гепатитів, визначають групу крові, резус-фактор, проводять рентген, міряють тиск. Додамо, що також роблять загальний аналіз сечі, а також визначають загальні антитіла до блідої трепонеми. У наказі Міноборони також зазначається що особам старше 40 років окрім виміру внутриочного тиску, проводиться дослідження крові на цукор.

Про необхідність проведення аналізів потрібно заявити самому військовозобов'язаному, наголошує адвокат. За його словами це дасть членам комісії зрозуміти, що ви знаєте закон. Лікарські виписки, висновки, а також результати аналізів і виписка з амбулаторної карти мають бути включені до особистої справи. Також якщо ви маєте захворювання і проходити огляд у профільного лікаря, повідомте про наявні проблеми, покажіть виписки і зазначте, що додали дані документи до особової справи.

Згідно з законодавством, якщо лікарі ВЛК ТЦК та СП не можуть визначити стан здоров'я військовозобов'язаного, то його відправляють на амбулаторне чи стаціонарне обстеження. Якщо людина має захворювання, травму або поранення під час мобілізації — може бути надане відтермінування від призову за станом здоров'я строком від двох до шести місяців. Після закінчення цього періоду військовозобов'язаного заново оглянуть і визначать придатність до військової служби.

Роман Сімутін наголошує, якщо ви не згодні з висновком ВЛК або вас не направляють на додаткове обстеження, яке ви вважаєте потрібним, ви можете писати скаргу голові ВЛК і чекати офіційної відповіді. Для того, щоб бути впевненим у своїх діях юрист порадив вимагати висновок ВЛК для документального підтвердження.

Раніше "Телеграф" розповідав що ти ЦК перевели на режим роботи цілодобово. Частину функції працівники зможуть виконувати і вночі, зокрема роботу з паперами. Для тих хто турбується про вручення повісток в нічний час доби вдома адвокат дав пояснення.