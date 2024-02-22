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Это нужно знать при мобилизации: адвокат рассказал о нюансах прохождения ВЛК

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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ВЛК должны проходить все военнообязанные
ВЛК должны проходить все военнообязанные. Фото vikna.if.ua

Врачи должны выслушать жалобы военнообязанного, сделать анализы и осмотр специалистов

В Украине идет мобилизация — военнообязанные могут получить повестку для уточнения данных где угодно. Часто следует проверка ВЛК — медики определяют степень годности человека к военной службе.

Согласно законодательству, повторный осмотр ВЛК человек должен проходить раз в пять лет. Осматривать военнообязанного должен хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, дерматолог; если есть медицинские показания, то и врачи других специальностей. И это не все – проводится также ряд других анализов.

Адвокат Роман Симутин рассказывает о нюансах на своем канале в YouTube. Он отмечает, что проводят не только общий анализ крови, но и проверку на ВИЧ, наличие гепатитов, определяют группу крови, резус-фактор, проводят рентген, меряют давление. Добавим, что также производят общий анализ мочи, а также определяют общие антитела к бледной трепонеме. В приказе Минобороны также отмечается, что лицам старше 40 лет, кроме измерения внутриглазного давления, проводится исследование крови на сахар.

О необходимости проведения анализов нужно заявить самому военнообязанному, отмечает адвокат. По его словам, это даст членам комиссии понять, что вы знаете закон. Врачебные выписки, выводы, а также результаты анализов и выписка из амбулаторной карты должны быть включены в личное дело. Также если вы имеете заболевание и проходите осмотр у профильного врача, сообщите об имеющихся проблемах, покажите выписки и укажите, что добавили данные документы в личное дело.

Согласно законодательству, если врачи ВЛК ТЦК и СП не могут определить состояние здоровья военнообязанного, его отправляют на амбулаторное или стационарное обследование. Если у человека есть заболевание, травма или ранение во время мобилизации — может быть предоставлена отсрочка от призыва по состоянию здоровья сроком от двух до шести месяцев. После окончания этого периода военнообязанного заново осмотрят и определят пригодность к военной службе.

Роман Симутин отмечает, если вы не согласны с заключением ВЛК или вас не направляют на дополнительное обследование, которое вы считаете нужным, вы можете писать жалобу главе ВЛК и ждать официального ответа. Для того чтобы быть уверенным в своих действиях юрист посоветовал потребовать заключение ВЛК для документального подтверждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ты ЦК перевели на режим работы круглосуточно. Часть функции работники смогут выполнять и ночью, в частности, работу с бумагами. Для тех, кто беспокоится о вручении повесток в ночное время суток на дому, адвокат дал объяснение.

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