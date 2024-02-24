"Імперські амбіції та реваншизм зникають тільки від програшу": Зеленський потужно звернувся до країн "Великої сімки" (відео)

Україна все ще потребує допомоги союзників

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн "Великої сімки". Він висловив подяку за те, що протягом двох років від початку російського вторгнення вони залишалися поряд із нашою країною та підтримували її.

Про це він розповів під час виступу на онлайн-саміті G7 під головуванням прем’єра Італії Джорджії Мелоні, що пройшов у Києві 23 лютого.

"Будь ласка, пам’ятайте, що імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений, і завжди саме це відкриває простір для справжньої безпеки та розвитку демократії. Ми чуємо в цей час: History is watching (історія спостерігає, — ред.). І це абсолютно правильно ", — сказав він.

Зеленський нагадав, що Україна потребує посилення захисту неба та посилення військ на суші та на морі, а її союзники про це знають. Тому, додав він, країна розраховує на те, що ця допомога буде надана вчасно.

"Наше лідерство достатньо, щоб відновлювати безпеку. Коли провідні демократії світу справді рішучі, ця рішучість долає всі виклики", — додав глава держави.

Як повідомлялося раніше, Зеленський до цього провів зустріч із Мелоні, під час якої було підписано угоду про двосторонні гарантії безпеки. Аналогічні угоди також було підписано і з Канадою під час зустрічі з її прем’єром Джастіном Трюдо.