"Имперские амбиции и реваншизм исчезают только от проигрыша": Зеленский мощно обратился к странам "Большой семерки" (видео)

Украина все еще нуждается в помощи союзников

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран "Большой семерки". Он выразил благодарность за то, что на протяжении двух лет с начала российского вторжения они оставались рядом с нашей страной и поддерживали ее.

Об этом он рассказал во время выступления на онлайн-саммите G7 под председательством премьера Италии Джорджии Мелони, который прошел в Киеве 23 февраля.

"Пожалуйста, помните, что имперские амбиции и реваншизм исчезают только от проигрыша того, кто ими заражен, и всегда именно это открывает простор для подлинной безопасности и развития демократии. Мы слышим в это время: History is watching (история наблюдает, — ред.). И это совершенно верно", — сказал он.

Зеленский напомнил, что Украина нуждается в усилении защиты неба и усилении войск на суше и на море, а ее союзники об этом знают. Поэтому, добавил он, страна рассчитывает на то, что эта помощь будет предоставлена вовремя.

"Наше лидерство достаточно, чтобы восстанавливать безопасность. Когда ведущие демократии мира действительно решительны, эта решимость одолевает все вызовы", — добавил глава государства.

Как сообщалось ранее, Зеленский до этого провел встречу с Мелони, во время которой было подписано соглашение о двухсторонних гарантиях безопасности. Аналогичные соглашения также были подписаны и с Канадой в ходе встречи с ее премьером Джастином Трюдо.