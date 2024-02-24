"Українці переможуть": Борис Джонсон приїхав в Україну у другу річницю війни

Він один з перших світових лідерів, які відвідали Україну навесні 2022 року

Експрем'єр Британії Борис Джонсон приїхав до Києва 24 лютого, у другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Відомо, що він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це свідчить пост Джонсона у мережі Х. Він зазначив, що для нього велика честь у таку важливу дату бути в Україні.

"З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили Путіна – за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують ", – заявив британський державний діяч.

Зауважимо, що у суботу, 24 лютого, до Києва також прибули західні лідери та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Планується, що Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Італії буде брати участі у відеоконференції країн G7 у столиці України. Також вночі прибули Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади та Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії.

Нагадаємо, що взимку 2023 року Джонсон їздив у деокуповані міста на півночі Київщини. Навесні 2022 року він був одним з перших світових лідерів, які приїхали до Києва.

Раніше "Телеграф" писав, що лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер приїхав до України.