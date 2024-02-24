Підтримка України та санкції для Росії: країни "Великої сімки" зробили спільну заяву

Головні заяви G7

Країни "Великої сімки" продовжать надавати підтримку Україні, а також не знижуватимуть санкційний тиск на Росію. Продовжуватиметься це стільки, скільки потрібно.

Як йдеться у спільній заяві країн G7 після віртуальної зустрічі під головуванням прем’єра Італії Джорджії Мелоні з Києва, блок допоможе Україні закрити її термінові потреби та допомогти з відновленням у майбутньому.

Так підписанти наголосили, що Росія не повинна здобути перемогу у цій війні і "не повинна досягти успіху у знищенні української економіки".

Зазначається, що країни G7:

допоможуть Україні задовольнити нагальні фінансові потреби, а також зобов'язались допомогти іншим уразливим країнам, які постраждали від наслідків російського вторгнення;

закликали посилити додаткову фінансову підтримку покриття дефіциту бюджету України;

обіцяють посилити цінову стелю на російську нафту та спробують обмежити доходи Росії від продажу енергоресурсів;

не зніматимуть заморозку з російських активів доти, доки Москва не сплатить усіх збитків, які вона завдала Україні;

продовжать санкційний тиск на РФ та на компанії третіх країн, які допомагають обходити санкції;

підтримають українську формулу миру;

не визнають результатів російських "виборів" на окупованих територіях, це стосується як минулих "голосувань", так і майбутніх;

продовжать надавати допомогу українським біженцям;

сприятимуть залученню Росії до покарання у вигляді міжнародних трибуналів.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн "Великої сімки". Він висловив подяку за те, що протягом двох років від початку російського вторгнення вони залишалися поряд із нашою країною та підтримували її.