Поддержка Украины и санкции для России: страны "Большой семерки" сделали совместное заявление

Главные заявления G7

Страны "Большой семерки" продолжат оказывать поддержку Украине, а также не станут снижать санкционное давление на Россию. Продолжаться это будет столько, сколько необходимо.

Как говорится в совместном заявлении стран G7 после виртуальной встречи под председательством премьера Италии Джорджии Мелони из Киева, блок поможет Украине закрыть ее срочные потребности и помочь с восстановлением в будущем.

Так подписанты подчеркнули, что Россия не должна одержать победу в этой войне и "не должна достигнуть успеха в уничтожении украинской экономики".

Отмечается, что страны G7:

помогут Украине удовлетворить неотложные финансовые потребности, а также обязуются помочь другим уязвимым странам, которые пострадали от последствий российского вторжения;

призвали усилить дополнительную финансовую поддержку для покрытия дефицита бюджета Украины;

обещают усилить ценовой потолок на российскую нефть и попытаются ограничить доходы России от продажи энергоресурсов;

не будут снимать заморозку с российских активов до тех пор, пока Москва не оплатит весь ущерб, который она причинила Украине;

продолжат санкционное давление на РФ и на компании третьих стран, которые помогают обходить санкции;

поддержат украинскую формулу мира;

не признают результаты российских "выборов" на оккупированных территориях, это касается как прошлых голосований, так и будущих;

продолжат оказывать помощь украинским беженцам;

будут содействовать привлечению России к наказанию посредством международных трибуналов.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран "Большой семерки". Он выразил благодарность за то, что на протяжении двух лет с начала российского вторжения они оставались рядом с нашей страной и поддерживали ее.