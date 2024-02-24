Поддержка Украины и санкции для России: страны "Большой семерки" сделали совместное заявление
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Главные заявления G7
Страны "Большой семерки" продолжат оказывать поддержку Украине, а также не станут снижать санкционное давление на Россию. Продолжаться это будет столько, сколько необходимо.
Как говорится в совместном заявлении стран G7 после виртуальной встречи под председательством премьера Италии Джорджии Мелони из Киева, блок поможет Украине закрыть ее срочные потребности и помочь с восстановлением в будущем.
Так подписанты подчеркнули, что Россия не должна одержать победу в этой войне и "не должна достигнуть успеха в уничтожении украинской экономики".
Отмечается, что страны G7:
- помогут Украине удовлетворить неотложные финансовые потребности, а также обязуются помочь другим уязвимым странам, которые пострадали от последствий российского вторжения;
- призвали усилить дополнительную финансовую поддержку для покрытия дефицита бюджета Украины;
- обещают усилить ценовой потолок на российскую нефть и попытаются ограничить доходы России от продажи энергоресурсов;
- не будут снимать заморозку с российских активов до тех пор, пока Москва не оплатит весь ущерб, который она причинила Украине;
- продолжат санкционное давление на РФ и на компании третьих стран, которые помогают обходить санкции;
- поддержат украинскую формулу мира;
- не признают результаты российских "выборов" на оккупированных территориях, это касается как прошлых голосований, так и будущих;
- продолжат оказывать помощь украинским беженцам;
- будут содействовать привлечению России к наказанию посредством международных трибуналов.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран "Большой семерки". Он выразил благодарность за то, что на протяжении двух лет с начала российского вторжения они оставались рядом с нашей страной и поддерживали ее.