"Ми з вами до кінця": світові лідери висловили підтримку Україні у другу річницю війни

Україна вистоїть

Світові лідери на чолі з німецьким канцлером Олафом Шольцем виступили зі зверненням до українців з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони запевнили, що продовжать свою підтримку.

Шольц у відеозвернені зауважив, що кордони України не можуть бути змінені. Він також сказав, що треба посилити політику стримування і зміцнення оборони в Європі.

"Разом із нашими союзниками ми маємо бути настільки сильними, щоб ніхто не наважився напасти на нас. Без безпеки все інше — ніщо. Без безпеки немає ні свободи, ні демократії, ні прав людини", — висловив думку Шольц.

Канцлер Німеччини визнав, що останніми роками бундесверу "не приділяли належну увагу", однак тепер це в минулому. Адже влада вперше за десятиліття інвестує в оборону 2% ВВП.

За словами Шольца, гроші буде виділено на нові вертольоти і винищувачі, фрегати і підводні човни, а також модернізовані бойові машини піхоти. Без уваги не залишать, ракети та безпілотник, Німеччина планує допомогти Україні розширити протиповітряну оборону.

Не тільки Шольц звернувся до українців у другу річниці повномасштабного вторгнення. Також слово тримали канадський та іспанський прем'єр-міністри Джастін Трюдо і Петро Санчес, президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Ми захоплюємося вашою хоробрістю і будемо з вами чого б це не вимагало", — сказав Трюдо у спільному відеозвернені.

Раніше "Телеграф" писав, що Борис Джонсон приїхав в Україну у другу річницю війни.