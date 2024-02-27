Підручний Кремля виступив у своєму стилі

У Росії побачили "пропозицію Володимира Зеленського про врегулювання військового конфлікту" по "Формулі миру" і назвали її "очевидним ультиматумом". Так Кремль відповів на недавню заяву глави Офісу президента України Андрія Єрмака про можливе запрошення РФ на саміт миру.

Міністр закордонних справ країни-терористки Сергій Лавров на пресконференції за підсумками переговорів з прем’єр-міністром Ємену Ахмедом бен Мубараком заявив, що Зеленський не позиціював "Формулу миру" як переговори. Саме тому це можна вважати "ультиматумом", передають російські видання.

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"Він [Зеленський] сказав, що це не вважатиме переговорами. Нормальна людина розуміє, що мають на увазі ультиматум. Від ультиматуму Зеленський ніколи не відмовлявся. Вся його ось ця формула з десяти пунктів була і залишається очевидним ультиматумом", ― заявив Лавров.

Російський дипломат заявив, що "Формулу миру" мають намір "відшліфувати" і лише потім передати РФ. Тож країну-терористку не запрошують на відкриття Глобального саміту. Кремль, зважаючи на все, це не влаштовує.

Раніше глава Офісу президента України Єрмак розповів, що Росію справді можуть запросити до Швейцарії на саміт миру. Але не на відкриття. Україна з союзниками працюватиме над спільним планом відновлення країни та подолання криз, що з’явилися через війну.

Пізніше це підтвердив Володимир Зеленський. За його словами, країну-терористку можуть запросити на другий саміт.

Підготовку до саміту миру розпочали ще у середині січня. Це підтвердили в Україні та Швейцарії. У цьому форматі розпочнеться реалізація української "Формули світу". Зустрічі відбуватимуться на рівні світових лідерів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Швейцарія запросила Сі Цзіньпіна на Глобальний саміт миру. У Китаї пообіцяли відповісти упродовж певного періоду. Це один з основних партнерів Росії, тому КНР може вплинути на Кремль, якщо захоче.