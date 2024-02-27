Лавров увидел в словах Зеленского "предложение по урегулированию": что ответили в Кремле

Подручный Кремля выступил в своем стиле

В России увидели "предложение Владимира Зеленского об урегулировании военного конфликта" по "Формуле мира" и назвали его "очевидным ультиматумом". Так Кремль ответил на недавнее заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о возможном приглашении РФ на саммит мира.

Министр иностранных дел страны-террористки Сергей Лавров пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком заявил, что Зеленский не позиционировал "Формулу мира" как переговоры. Именно поэтому это можно считать "ультиматумом", передают российские издания.

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"Он [Зеленский] сказал, что это не будет считать переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом", ― заявил Лавров.

Российский дипломат заявил, что "Формулу мира" собираются "отшлифовать" и только потом передать РФ. Поэтому страну-террористку не приглашают на открытие Глобального саммита. Кремль, судя по всему, это не устраивает.

Ранее глава Офиса президента Украины Ермак рассказал, что Россию действительно могут пригласить в Швейцарию на саммит мира. Но точно не на открытие. Украина с союзниками будет работать над общим планом по восстановлению страны и преодолению кризисов, появившихся из-за войны.

Позднее это подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, страну-террористку могут пригласить на второй саммит.

Подготовку к саммиту мира начали еще в середине января. Это подтвердили в Украине и Швейцарии. В этом формате начнется реализация украинской "Формулы мира". Встречи будут проходить на уровне мировых лидеров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Швейцария пригласила Си Цзиньпина на Глобальный саммит мира. В Китае пообещали ответить на протяжении определенного периода. Это один из основных партнеров России, поэтому КНР может оказать влияние на Кремль, если захочет.