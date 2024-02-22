До президента Бразилії "попуткою": борт Лаврова відмовилися заправляти в Ріо-де-Жанейро

Уряд Бразилії намагався знайти вихід з делікатної ситуації

У Бразилії відмовилися заправити літак голови російського МЗС Сергія Лаврова, коли той збирався вирушити на зустріч із президентом країни Лулою да Сілвою. Все через страх перед санкціями.

Про це пише німецьке видання AeroTelegraph. Повідомляється, що урядовий Іл-96 приземлився в міжнародному аеропорту Ріо пізно ввечері 20 лютого, після перельоту з Каракасу, Венесуела.

"Лавров хотів летіти після G-20 на Іл-96 з реєстрацією RA-96019 у п'ятницю (23 лютого) до Бразиліа, де він мав зустрітися з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Однак, це виявилося неможливим. Російський урядовий літак відмовилися заправити пальним, а наявного пального не вистачило б, щоб долетіти до столиці Бразилії з Ріо, а потім ще й повернутися до Москви", — пише видання.

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Повідомляється, що заправляти літак Лаврова відмовилися у компанії Vibra Energia. Там зазначили, що бояться вторинних санкцій США, а тому не стануть обслуговувати російський урядовий літак.

Уряд Бразилії намагався знайти вихід з делікатної ситуації, пише видання.

"Спочатку уряд запропонував літаку з Бразиліа зробити ще одну зупинку в Ріо-де-Жанейро, перш ніж вирушити в Росію. Однак Кремль на таку пропозицію не пристав. Тоді було розглянуто пропозицію заправити літак армійським пальним, але цей план одразу ж скасували — в армії не вистачило б зайвого палива для спраглого чотиримоторного літака", — пише AeroTelegraph.

В підсумку Лаврову запропонували сісти на літак глави МЗС Бразилії Мауро Вієйри в якості "попутника". Це дозволило очільнику російського відомства вчасно потрапити на зустріч. Підібрати ж Лаврова і повернути його до Москви мав вже російський літак, який дозаправили в іншому місці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як борт Лаврова не пустили до Болгарії. Через це маршрут подовжився на цілих п’ять годин.