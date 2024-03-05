Скандал с 30 тисячами невиданих турнікетів: є пояснення, чому таке могло статися

Це системна проблема, але в цій історії є свої нюанси

Днями на складах Командування медичних сил аудит Міноборони виявив 30 000 тисяч нових турнікетів, які зберігалися там майже рік. І хоч частину вже видали військовослужбовцям, українців вкрай обурила ця ситуація. Мовляв, поки волонтери всіма силами збирають кошти буквально на кожен турнікет, на державних складах припадають пилом тисячі таких засобів.

Медичні турнікети SOF виробництва США було отримано ще у квітні 2023 року. Про такі результати внутрішнього аудиту повідомило Міністерство оборони. Після перевірки відповідальні особи все ж розпочали видачу турнікетів та інших медичних засобів, які тривалий час зберігалися на складах Житомирщини: індивідуальних аптечок та рюкзаків для бойових медиків.

"Некласичні" турнікети

На думку ветерана АТО та засновника навчального центру компанії AVC int. Леоніда Федоровського, цю ситуацію не можна окреслити як зраду, але це й не перемога.

— Не варто поспішати з висновками про зраду. Ми точно знаємо, що ті турнікети, що зберігалися на складі — не найпоширеніші моделі. Варто розуміти, що існують різні виробники, і ці конкретні вироби не такі розповсюджені. Для їх правильного застосування потрібні спеціальні навички. Ті бригади, які пройшли відповідне навчання з використанням цих турнікетів, роблять запити на їх отримання. Тож ситуація не однозначна. Не факт, що їх навмисно приховували та ніколи не використовували. Просто не кожному підрозділу вони підходять без додаткової підготовки, — пояснює Леонід Федоровський.

За його словами, це окремий вид турнікетів, так званий SOF. І це специфічний виробник, який дещо відрізняється від широковживаного. Тому не можна однозначно сказати, чи добре, чи погано, що не всі підрозділи отримали турнікети SOF.

Знов не проінформували

На думку інструктора Леоніда Федоровського, тут скоріше інше питання: чому особовий склад інших підрозділів не був проінформований про можливість отримати ці турнікети?

Він каже, що з одного боку дійсно існує проблема, коли ті чи інші медичні засоби "недовидають". З іншого боку, навчальний центр компанії AVC int. відзначає, що підрозділи й самі не подають запити на необхідне обладнання. На що також звертає увагу Командування медичних сил.

— Взагалі зараз Командування медичних сил запровадило нову систему. Вони інформують начальників медичних служб підрозділів про наявність медикаментів та інших засобів на складах. Це робиться для того, щоб вони могли за потреби отримати необхідні ресурси. На жаль, протягом повномасштабної війни такі процеси не були налагоджені. Начмеди мали самі здогадуватись: що брати й де. Тут сталася така ситуація, що знов не проінформували, — говорить медик.

За його словами підрозділи зазвичай не пишуть запити, а забезпечуються волонтерами.

— Підрозділи вважають, щоб звернутися краще до волонтерів, а не до держави. Це не зовсім популярний інформаційний наратив, але дійсно є така тенденція. Оскільки не потрібно розв'язувати бюрократичні питання, ставити на баланс та писати документи. Достатньо просто попросити, і їм це нададуть. І це знову ж таки створює величезне навантаження на волонтерські організації. На мою думку, проблема тут полягає у відсутності якісного інформування підрозділів про те, що є, і що з цього можна отримати, — відзначає ветеран АТО.

Хто винен?

Медик-інструктор Леонід Федоровський пояснює, що відповідальність за інформування лежить на Міністерстві оборони. Їх завданням було донести звістку про турнікети до широкого загалу військових підрозділів. Й використовувати при цьому мали б внутрішні канали комунікації.

— Таких складів, як на Житомирщині, мабуть, багато. Але принаймні це добре, що з'явилися аудитори в армії, які це почали знаходити. Тут залишається навчити людей як використовувати ці засоби й дати їм розуміння, де їх брати. Бійці, медики та начальники медичних служб просто не знають, куди звернутися з питаннями щодо медичного забезпечення. Раніше всі ці запити йшли фактично в нікуди, — каже ветеран АТО.

Зрештою, у період, коли надавалися накази щодо використання цих турнікетів, однією з ключових фігур серед командирів медичної служби була генерал-майор Тетяна Остащенко. Вона обіймала посаду начальника медичної служби з 2021 року. І ось, 19 листопада 2023 року Президент звільнив її з посади. Мовляв, настав "час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів".

До слова, вона була першою жінкою-командувачем окремого роду сил в історії Збройних сил України.

За її повноваження медична служба не раз потрапляла у скандали. Наприклад, влітку 2023 року у величезній партії аптечок для десантників рятівники виявили понад 40 тисяч турнікетів сумнівного китайського походження. Також там були підроблені гемостатичні бинти та неякісні пластирі.

Спочатку у медслужбі намагалися відхреститися, звинувативши постачальників. Згодом вони взагалі поширили інформацію про стовідсоткове забезпечення армії усім необхідним медобладнанням. Проте деталей щодо якості цього спорядження чи перевірок не надавали.

А от реальність на передовій виявилася зовсім іншою. В аптечках деяких бійців досі можна було знайти радянські джгути Есмарха, які досить сумнівні, щоб їх використовували для порятунку життя. Ще тоді це все ставило під сумнів всю ефективність системи контролю якості. Чи то недбалість, чи байдужість, але ціною такої бездіяльності могли стати людські життя на полі бою.

Серед кейсів, за який Тетяна Остащенко також зазнавала критики, стало невиправдано довге зволікання з наданням дозволу бойовим медикам без відповідної освіти переливати кров пораненим прямо на передовій. Волонтери наполегливо пояснювали, що кожна хвилина затримки може коштувати життя бійцям чи призвести до незворотної втрати кінцівок. Проте керівництво медичної служби ніяк не могло визначитися та взяти на себе відповідальність за можливі ускладнення.

Нарешті у вересні 2023 року, переливати кров на догоспітальному етапі було дозволено.

"Телеграф" звернувся до Медичних сил ЗСУ, аби отримати офіційний коментар про те, яких заходів було вжито, щоб таких ситуацій з турнікетами більше не повторювалося. Тож чекаємо на відповідь.