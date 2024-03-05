Скандал с 30 тысячами невыданых турникетов: есть объяснение, почему такое могло произойти

Это системная проблема, но у этой истории есть свои нюансы

На днях на складах Командование медицинских сил аудит Минобороны обнаружил 30 тысяч новых турникетов, которые хранились там почти год. И хотя часть уже выдали военнослужащим, украинцев очень возмутила эта ситуация. Мол, пока волонтеры всеми силами собирают средства буквально на каждый турникет, на государственных складах пылятся тысячи таких средств.

Медицинские турникеты SOF производства США были получены в апреле 2023 года. Такие результаты внутреннего аудита сообщило Министерство обороны. После проверки ответственные лица все же приступили к выдаче турникетов и других медицинских средств, которые длительное время хранились на складах Житомирщины: индивидуальных аптечек и рюкзаков для боевых медиков.

"Неклассические" турникеты

По мнению ветерана АТО и основателя образовательного центра компании AVC int. Леонида Федоровского, эту ситуацию нельзя очертить как "зраду", но это и не победа.

— Не стоит торопиться с выводами об "зраде". Мы точно знаем, что хранившиеся на складе турникеты — не самые распространенные модели. Следует понимать, что существуют разные производители, и эти конкретные изделия не так распространены. Для их правильного применения требуются специальные навыки. Те бригады, которые прошли соответствующее обучение с использованием этих турникетов, делают запросы на их получение. Так что ситуация не однозначна. Не факт, что их специально скрывали и никогда не использовали. Просто не каждому подразделению они подходят без дополнительной подготовки, – объясняет Леонид Федоровский.

По его словам, это отдельный вид турникетов, называемый SOF. И это специфический производитель, несколько отличающийся от широкоупотребительного. Поэтому нельзя однозначно сказать, хорошо или плохо, что не все подразделения получили турникеты SOF.

Снова не проинформировали

По мнению инструктора Леонида Федоровского, здесь, скорее, другой вопрос: почему личный состав других подразделений не был проинформирован о возможности получить эти турникеты?

Он говорит, что с одной стороны действительно существует проблема, когда те или иные медицинские средства "недовыдают". Не считая того, учебный центр компании AVC int. Отмечает, что подразделения и сами не подают запросы на необходимое оборудование. На что обращает внимание Командование медицинских сил.

— Вообще, сейчас Командование медицинских сил ввело новую систему. Они информируют начальников медицинских служб подразделений о наличии медикаментов и других средств на складах. Это делается для того, чтобы они могли при необходимости получить необходимые ресурсы. К сожалению, в течение полномасштабной войны такие процессы не были отлажены. Начмеды должны сами догадываться: что брать и где. Здесь произошла такая ситуация, что снова не проинформировали, — говорит медик.

По его словам, подразделения обычно не пишут запросы, а обеспечиваются волонтерами.

— Подразделения считают, чтобы обратиться лучше к волонтерам, а не к государству. Это не совсем популярный информационный нарратив, но действительно такая тенденция. Поскольку не нужно решать бюрократические вопросы, ставить на баланс и писать документы. Достаточно просто попросить, и им это предоставят. И это опять-таки создает огромную нагрузку на волонтерские организации. По-моему, проблема здесь заключается в отсутствии качественного информирования подразделений о том, что есть, и что из этого можно получить, — отмечает ветеран АТО.

Кто виноват?

Медик-инструктор Леонид Фёдоровский объясняет, что ответственность за информирование лежит на Министерстве обороны. Их задачей было донести известие о турникетах в широкую массу военных подразделений. И использовать при этом должны были бы внутренние каналы коммуникации.

— Таких складов, как на Житомирщине, наверное, много. Но по крайней мере, это хорошо, что появились аудиторы в армии, которые это начали находить. Здесь остается научить людей использовать эти средства и дать им понимание, где их брать. Бойцы, медики и начальники медицинских служб просто не знают, куда обратиться с вопросами медицинского обеспечения. Раньше все эти запросы шли фактически в никуда, говорит ветеран АТО.

В конце концов, в период, когда предоставлялись приказы по использованию этих турникетов, одной из ключевых фигур среди командиров медицинской службы была генерал-майор Татьяна Остащенко. Она занимала должность начальника медицинской службы с 2021 года. И вот, 19 ноября 2023 года Президент уволил ее с должности. Мол, "время решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов".

К слову, она была первой женщиной-командующим отдельными силами в истории Вооруженных сил Украины.

При ее полномочиях медицинская служба не раз попадала в скандалы. К примеру, летом 2023 года в огромной партии аптечек для десантников спасатели обнаружили более 40 тысяч турникетов сомнительного китайского происхождения. Также были подделаны гемостатические бинты и некачественные пластыри.

Сначала в медслужбе пытались откреститься, обвинив поставщиков. Впоследствии они вообще распространили информацию о 100-процентном обеспечении армии всем необходимым медоборудованием. Однако детали по качеству этого снаряжения или проверок не предоставляли.

А вот реальность на передовой оказалась совсем другой. В аптечках некоторых бойцов до сих пор можно было найти советские жгуты Эсмарха, достаточно сомнительные, чтобы их использовали для спасения жизни. Еще тогда это все подвергало сомнению всю эффективность системы контроля качества. Будь то небрежность или равнодушие, но ценой такого бездействия могли стать человеческие жизни на поле боя.

Среди кейсов, за который Татьяна Остащенко также подвергалась критике, стало неоправданно долгое промедление с предоставлением разрешения боевым медикам без соответствующего образования переливать кровь раненым прямо на передовой. Волонтеры настойчиво объясняли, что каждая минута задержки может стоить жизни бойцам или привести к необратимой потере конечностей. Однако руководство медицинской службы никак не могло определиться и взять на себя ответственность за возможные усложнения.

Наконец, в сентябре 2023 года, переливать кровь на догоспитальном этапе было разрешено.

"Телеграф" обратился в Медицинские силы ВСУ, чтобы получить официальный комментарий о том, какие меры были приняты, чтобы таких ситуаций с турникетами больше не повторялось. Так что ждем ответа.