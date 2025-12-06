Наймініатюрніший будинок у світі. Як виглядає міні-хатинка з душем та кухнею (відео)

Розмір будинку — менше 2-х квадратних метрів

У США чоловік збудував найменший будинок у світі. Хатинка вмістила усе необхідне та навіть побутову техніку, попри мініатюрний розмір — 1,8 квадратних метрів.

Про це розповів будівельник на своєму ютуб-каналі. Автором наймініатюрнішою хатини став 27-річний Леві Келлі із Західної Вірджинії (США).

Який вигляд має найменший дім у світі

За словами Келлі, будинок має площу всього 1,8 квадратних метрів. Його головна особливість у тому, що будівля має усе потрібне для життя. Тому, навіть якщо це важко уявити, але фактично у будинку можна жити. Тут є ліжко, кухня, гаряча вода, туалет, душ, кондиціонер, електроенергія та необхідні електроприлади.

За словами чоловіка, під час будівництва він намагався створити найменший у світі, функціонуючий будинок, аби потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Леві пояснив, що його будинок є не лише маленьким, але й практичним і багатофункційним, адже у ньому дійсно можна жити.

Місце сдля відпочинку

Цікаво, що основа будинку — причеп, він немає фундаменту. Будинок зведено з кедрового дерева, а на даху звичайна черепиця та сонячні панелі. Саме завдяки яким будівля має світло. У будинку є навіть є душ з гарячою та холодною водою, адже всередині є бойлер.

Сонячні панелі на даху

Душ у будинку

Будиночок також утеплено, аби не було протягів. У міні-будинку є лавка, на якій можуть сидіти одночасно троє людей, а на другому ярусі – є повноцінне спальне ліжко.

Спальне місце у міні-будинку

Кухня у будівлі теж є, вона має робочі поверхні, раковину та електричну плину. Ще є мініхолодильник та кондиціонер, які дозволяють підтримувати комфортну температуру.

Кухня у будинку

Леві додав, що на будівництво витратив усього 5 000 доларів. Процес тривав кілька місяців, але чоловіку це надзвичайно сильно сподобалось.

