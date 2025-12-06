Рус

Українські потяги не можуть одразу їхати до країн Європи: у чому справді проблема

Вадим Михальченко
Читать на русском
Новина оновлена 06 грудня 2025, 18:48
Залізничні колії в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Перехід України на євроколію значно покращить логістику з ЄС

Стандарти для залізничних колій в Україні та ЄС відрізняються. Цей чинник впливає як на вантажні, так і на пасажирські перевезення.

Що потрібно знати:

  • Ширина українських шляхів дозволяє більш ефективно транспортувати вантажі
  • Ширші шляхи дають більше простору для пасажирів та багажу
  • Перехід на європейські стандарти у ширині колії дозволить Україні ефективніше розвивати торгівельні відносини з ЄС

"Телеграф" розповідає, у чому полягає різниця у коліях в Україні та Європі. А також, які переваги мають кожен із цих двох підходів до залізничних перевезень.

Чим відрізняються шляхи в Європі та Україні

Як і в інших пострадянських країнах, на залізничних шляхах України ширина між рейками становить 1520 мм. А в Європі вона суттєво менша – 1435 мм.

Різниця між українськими та європейськими коліями
Українські шляхи ширші за європейські

Європейська колія, яка також називається "Стефенсонівська колія", неофіційно вважається світовим стандартом для залізничного транспорту. По всій планеті її використовують близько 60% усіх залізниць світу.

Українська колія на 85 мм ширша за європейську
Різниця між українськими та європейськими шляхами для поїздів

Європейська колія в Україні

Хоча про перехід України на європейську колію йдеться вже давно, лише у 2025 році було запущено євроколію Чоп – Ужгород. Тепер пасажирські потяги можуть з Ужгорода напряму вирушати до Відня, Братислави, Будапешту та інших європейських міст.

Які переваги дає ширина української колії

Для України перехід на євроколію суттєво спростить логістику, заощадить час у дорозі та сприятиме розвитку туризму. Пасажирам не потрібно робити пересадки.

Але водночас одна з переваг широких українських шляхів — більш ефективне транспортування вантажів. Так, у ЄС вантажні потяги важать не більше ніж 2 тисячі тонн, а в Україні вантажопідйомність 5-6 тисяч тонн.

Ширина українських залізничних колій
Українські залізничні колії

Ще одним важливим фактором є те, що ширші шляхи дають більше місця для пасажирів. Подорожувати комфортніше в українських вагонах шириною 3,20 та 3,50 м, ніж у вузьких європейських, ширина яких – 2,80 м.

Раніше Телеграф писав, що найбільше село Європи знаходиться в Україні. Його довжина понад 44 кілометри.

