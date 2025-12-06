Українські потяги не можуть одразу їхати до країн Європи: у чому справді проблема
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перехід України на євроколію значно покращить логістику з ЄС
Стандарти для залізничних колій в Україні та ЄС відрізняються. Цей чинник впливає як на вантажні, так і на пасажирські перевезення.
Що потрібно знати:
- Ширина українських шляхів дозволяє більш ефективно транспортувати вантажі
- Ширші шляхи дають більше простору для пасажирів та багажу
- Перехід на європейські стандарти у ширині колії дозволить Україні ефективніше розвивати торгівельні відносини з ЄС
"Телеграф" розповідає, у чому полягає різниця у коліях в Україні та Європі. А також, які переваги мають кожен із цих двох підходів до залізничних перевезень.
Чим відрізняються шляхи в Європі та Україні
Як і в інших пострадянських країнах, на залізничних шляхах України ширина між рейками становить 1520 мм. А в Європі вона суттєво менша – 1435 мм.
Європейська колія, яка також називається "Стефенсонівська колія", неофіційно вважається світовим стандартом для залізничного транспорту. По всій планеті її використовують близько 60% усіх залізниць світу.
Європейська колія в Україні
Хоча про перехід України на європейську колію йдеться вже давно, лише у 2025 році було запущено євроколію Чоп – Ужгород. Тепер пасажирські потяги можуть з Ужгорода напряму вирушати до Відня, Братислави, Будапешту та інших європейських міст.
Які переваги дає ширина української колії
Для України перехід на євроколію суттєво спростить логістику, заощадить час у дорозі та сприятиме розвитку туризму. Пасажирам не потрібно робити пересадки.
Але водночас одна з переваг широких українських шляхів — більш ефективне транспортування вантажів. Так, у ЄС вантажні потяги важать не більше ніж 2 тисячі тонн, а в Україні вантажопідйомність 5-6 тисяч тонн.
Ще одним важливим фактором є те, що ширші шляхи дають більше місця для пасажирів. Подорожувати комфортніше в українських вагонах шириною 3,20 та 3,50 м, ніж у вузьких європейських, ширина яких – 2,80 м.
Раніше Телеграф писав, що найбільше село Європи знаходиться в Україні. Його довжина понад 44 кілометри.