Українські потяги не можуть одразу їхати до країн Європи: у чому справді проблема

Перехід України на євроколію значно покращить логістику з ЄС

Стандарти для залізничних колій в Україні та ЄС відрізняються. Цей чинник впливає як на вантажні, так і на пасажирські перевезення.

Що потрібно знати:

Ширина українських шляхів дозволяє більш ефективно транспортувати вантажі

Ширші шляхи дають більше простору для пасажирів та багажу

Перехід на європейські стандарти у ширині колії дозволить Україні ефективніше розвивати торгівельні відносини з ЄС

"Телеграф" розповідає, у чому полягає різниця у коліях в Україні та Європі. А також, які переваги мають кожен із цих двох підходів до залізничних перевезень.

Чим відрізняються шляхи в Європі та Україні

Як і в інших пострадянських країнах, на залізничних шляхах України ширина між рейками становить 1520 мм. А в Європі вона суттєво менша – 1435 мм.

Українські шляхи ширші за європейські

Європейська колія, яка також називається "Стефенсонівська колія", неофіційно вважається світовим стандартом для залізничного транспорту. По всій планеті її використовують близько 60% усіх залізниць світу.

Різниця між українськими та європейськими шляхами для поїздів

Європейська колія в Україні

Хоча про перехід України на європейську колію йдеться вже давно, лише у 2025 році було запущено євроколію Чоп – Ужгород. Тепер пасажирські потяги можуть з Ужгорода напряму вирушати до Відня, Братислави, Будапешту та інших європейських міст.

Які переваги дає ширина української колії

Для України перехід на євроколію суттєво спростить логістику, заощадить час у дорозі та сприятиме розвитку туризму. Пасажирам не потрібно робити пересадки.

Але водночас одна з переваг широких українських шляхів — більш ефективне транспортування вантажів. Так, у ЄС вантажні потяги важать не більше ніж 2 тисячі тонн, а в Україні вантажопідйомність 5-6 тисяч тонн.

Українські залізничні колії

Ще одним важливим фактором є те, що ширші шляхи дають більше місця для пасажирів. Подорожувати комфортніше в українських вагонах шириною 3,20 та 3,50 м, ніж у вузьких європейських, ширина яких – 2,80 м.

