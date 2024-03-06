Ризикована витівка: на Заході заявили, що Україна воює з РФ у Судані, назвали причини та небезпеки

У Судані нібито воювали бійці спецпідрозділу "Тімур"

Численні відео з Судану, на яких нібито зображені українські розвідники, можуть виявитися правдивими. Імените американське видання поглибилося у питання і надало аргументи, які можуть свідчити про те, що Україна таки воює у цій африканській країні.

Статтю публікує The Wall Street Journal із посиланням на кількох українських та суданських військовослужбовців, а також на відеоматеріали із Судану. Для початку варто нагадати, що бої у Судані розпочалися у квітні 2023 року. Причиною стали протиріччя між армією та силами швидкого реагування, які за підтримки "вагнерівців" намагалися влаштувати держпереворот. На заході вважають, що цей конфлікт виник через бажання російської ПВК розширити свою зону впливу. З того часу час від часу в мережі з’являються відео, на яких нібито зображені українські розвідники. Про це може говорити військовий почерк деяких операцій, а також форма зображених солдатів.

Журналісти видання пишуть, що влітку 2023-го військовий правитель Судану генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан опинився в облозі повстанських сил у столиці країни і нібито звернувся за допомогою до президента України Володимира Зеленського. І за кілька тижнів українські командос висадилися в Судані і підключилися до витіснення повстанських сил. Незабаром після прибуття українських військових охоронці аль-Бурхана вивезли його з Хартума до українців, кажуть суданські чиновники. Чи брали участь в операції українці, неясно. Лідер Судану подякував українцям і вирушив до міста Порт-Судан, який перебуває під контролем вірних йому військових, а за кілька тижнів, 23 вересня, Зеленський провів незаплановану зустріч з аль-Бурханом в аеропорту в Ірландії.

У матеріалі зазначається, що серед іншого українці могли навчити суданських солдатів новим тактикам, які допомогли стримувати російську армію в Україні, зокрема широко використовувати дрони для атак.

"Зеленський мав причини серйозно поставитися до цього запиту: Бурхан непомітно постачав Київ зброєю незабаром після того, як Росія вторглася в Україну в 2022 році. Крім того, суданських повстанців підтримувало російське воєнізоване угруповання "Вагнера", яке також видобувало золото в країні і використало його для фінансування війни Москви в Україні", — йдеться у публікації.

WSJ пише, що в Судані воювали бійці спецпідрозділу "Тимур" ГУР МО. Журналісти заявили, що поговорили з двома офіцерами, які командували загонами "Тимура" в Судані, і ті під час розмови надали відео своїх операцій, а репортери їх верифікували.

Вказується, що перший загін "Тимура" прибув до Судану у серпні минулого року, у ньому було близько ста осіб, ними командував офіцер із позивним "Король". У листопаді бійці повернулися до України, разом з ними до Судану прилетів інший загін "Тимура" під командуванням офіцера з позивним "Прада". Цей підрозділ повернувся до України на початку 2024 року. Чи воюють зараз у Судані українські спецназівці, не уточнюється.

У розмові з журналістами бійці "Тимура" заявили, що українські спецназівці під час боїв у Судані не зазнали втрат, а ось ворожих найманців змогли ліквідувати. Зокрема, бійці "Пради" вбили двох найманців ПВК "Вагнер", ще одного взяли в полон — про його долю нічого не йдеться. Очевидно, тут мова про одне з останніх "злитих" відео, яке з’явилося на початку лютого. Також, за словами офіцера, українці вбили понад десять суданців, які воювали на боці ПВК "Вагнер".

Як пише WSJ, для України відправка військ до Африки є новою сміливою витівкою і пов’язана зі значним політичним ризиком у той момент, коли підтримка України Заходом хитається.

У Судані Україна вступає у внутрішній конфлікт у чужій країні, де загинули десятки тисяч мирних жителів, а США заявляють, що обидві сторони скоїли військові злочини. Держсекретар Ентоні Блінкен попередив, що будь-яка країна, яка надає матеріальну підтримку, "несе відповідальність за розпалювання звірств проти суданського народу", — йдеться у публікації.

Зазначається, що речник президента України Володимира Зеленського не відповів на запити про коментарі з цього приводу. А ось голова ГУР МО відповів на запити загадково. Він участі своїх бійців у боях у Судані не підтвердив, але пояснив доцільність відправлення українських військ за кордон в цілому.

"Війна — ризикована справа. Ми ведемо повноцінну війну з Росією… Вони мають підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємось завдати їм удару там", — заявив він.

WSJ акцентує, що Судан став полем бою в російсько-українській війні, тому що він багатий двома ресурсами: зброєю та золотом. Щодо зброї, то під час частих конфліктів у країну протягом кількох десятиліть зброя надходила — прямо чи опосередковано — із США, Росії, Китаю та інших країн.

"Ми свого часу вивезли з Судану багато зброї. За це заплатили різні країни. Вони мали широкий асортимент зброї... Там можна знайти все, від китайської до американської зброї", — сказав Буданов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у листопаді 2023-го року в мережі з’явилося одразу кілька відео, на яких невідомі воїни зачищають "вагнерівців" в Африці. На кадрах, ймовірно, знято бойову роботу співробітників ГУР МО.