Рискованная затея: на Западе заявили, что Украина воюет с РФ в Судане, назвали причины и опасности

В Судане якобы воевали бойцы спецподразделения "Тимур"

Многочисленные видео из Судана, на которых запечатлены якобы украинские разведчики, могут оказаться правдивыми. Именитое американское издание углубилось в вопрос и предоставило аргументы, которые могут свидетельствовать о том, что Украина таки воюет в этой африканской стране.

Статью публикует The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких украинских и суданских военнослужащих, а также на видеоматериалы из Судана. Для начала стоит напомнить, что бои в Судане начались в апреле 2023 года. Причиной стали противоречия между армией и силами быстрого реагирования, которые при поддержке "вагнеровцев" пытались устроить госпереворот. На западе считают, что этот конфликт возник из-за желания российской ЧВК расширить свою зону влияния. С тех пор время от времени в сети появляются видео, на которых якобы запечатлены украинские разведчики. Об этом может говорить военный почерк некоторых операций, а также форма запечатленных солдат.

Журналисты издания пишут, что летом 2023-го военный правитель Судана, генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан оказался в осаде повстанческих сил в столице страны и якобы обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И через несколько недель украинские коммандос высадились в Судане и подключились к вытеснению повстанческих сил. Вскоре после прибытия украинских военных охранники аль-Бурхана вывезли его из Хартума в расположение украинцев, говорят суданские чиновники. Участвовали ли в операции украинцы, неясно. Лидер Судана поблагодарил украинцев и отправился в город Порт-Судан, находящийся под контролем верных ему военных, а через несколько недель, 23 сентября, Зеленский провел незапланированную встречу с аль-Бурханом в аэропорту в Ирландии.

В материале указывается, что среди прочего украинцы могли обучить суданских солдат новым тактикам, которые помогли сдерживать российскую армию в Украине, в частности, широко использовать дроны для атак.

"У Зеленского были причины серьезно отнестись к этому запросу: Бурхан незаметно снабжал Киев оружием вскоре после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году. Кроме того, суданских повстанцев поддерживала российская военизированная группировка "Вагнера", которая также добывала золото в стране и использовала его для финансирования войны Москвы в Украине", — говорится в публикации.

WSJ пишет, что в Судане воевали бойцы спецподразделения "Тимур" ГУР МО. Журналисты заявили, что поговорили с двумя офицерами, командовавшими отрядами "Тимура" в Судане и те во время разговора предоставили видео своих операций, а репортеры их верифицировали.

Указывается, что первый отряд "Тимура" прибыл в Судан в августе прошлого года, в нем было около ста человек, ими командовал офицер с позывным "Король". В ноябре бойцы вернулись в Украину, вместе них в Судан прилетел другой отряд "Тимура" под командованием офицера с позывным "Прада". Это подразделение вернулось в Украину в начале 2024 года. Воюют ли сейчас в Судане украинские спецназовцы, не уточняется.

В разговоре с журналистами бойцы "Тимура" заявили, что украинские спецназовцы во время боев в Судане не понесли потерь, а вот вражеских наемников смогли ликвидировать. В частности, бойцы "Прады" убили двоих наемников ЧВК "Вагнер", еще одного взяли в плен — о его судьбе ничего не говорится. Очевидно, тут идет речь об одном из последних "слитых" видео, которое появилось в начале февраля. Также, по словам офицера, украинцы убили более десяти суданцев, воевавших на стороне ЧВК "Вагнер".

Как пишет WSJ, для Украины отправка войск в Африку является новым смелой затеей и сопряжена со значительным политическим риском в тот момент, когда поддержка Украины Западом колеблется.

В Судане Украина вступает во внутренний конфликт в чужой стране, где погибли десятки тысяч мирных жителей, а США заявляют, что обе стороны совершили военные преступления. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что любая страна, предоставляющая материальную поддержку, "несет ответственность за разжигание зверств против суданского народа", — говорится в публикации.

Отмечается, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского не ответил на запросы о комментариях по этому поводу. А вот глава ГУР МО ответил на запросы загадочно. Он участие своих бойцов в боях в Судане не подтвердил, но при этом объяснил целесообразность отправки украинских войск за границу в целом.

"Война — рискованное дело. Мы ведем полноценную войну с Россией… У них есть подразделения в разных частях мира, и мы иногда пытаемся нанести им удар там", — заявил он.

WSJ акцентирует, что Судан стал полем боя в российско-украинской войне, потому что он богат двумя ресурсами: оружием и золотом. Что касается оружия, то во время частых конфликтов в страну на протяжении нескольких десятилетий оружие поступало — прямо или косвенно — из США, России, Китая и других стран.

"Мы в свое время вывезли из Судана много оружия. За это заплатили разные страны. У них был широкий ассортимент оружия… Там можно найти все, от китайского до американского оружия", — сказал Буданов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ноябре 2023-го года в сети появилось сразу несколько видео, на которых неизвестные воины зачищают "вагнеровцев" в Африке. На кадрах, вероятно, запечатлена боевая работа сотрудников ГУР МО.