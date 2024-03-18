Зі студентської лави - на полігон: як свідома молодь здобуває військові навички

"Телеграф" запитав інструктора, хто відвідує курси з тактичної підготовки після двох років великої війни

Ще на початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року тисячі українців пішли на курси військової підготовки. Низка патріотичних організацій та ініціативних груп оперативно відгукнулися на цей запит і почали надавати послуги військового вишколу як для цивільного населення, так і для новобранців та чинних військових ЗСУ.

Утім, чи досі українці мотивовані здобувати військові навички, або ж ті, хто хотів долучитися до лав захисників, вже зробили свій вибір?

"Телеграф" завітав до однієї з таких громадських організацій – Alpha Self Defense (ASD), яка з 2021 року проводить курси як для цивільних, так і для військових. Цього разу ми відвідали проєкт "Захисники Києва", який організували спеціально для студентів.

Серед студентів як хлопці, так і дівчата

Згідно з планом, цього дня відбулося заняття з тактичної медицини для студентів Київського національного університету ім.Т.Шевченка. За словами заступника віце-президента організації Євгена Хомича, молодь зараз найбільш активна та свідома:

— Гарні хлопці та дівчата. Я, чесно кажучи, думав, що будуть мажори, але ні – вони молодці. Ми любимо порядок. У нас тут всі працюють над однією ціллю, — розповідає чоловік.

Майже у кожного студента на занятті була військова форма. За словами Євгена, це вони самі собі придбали. Організація видає лише спорядження, страйкбольну зброю, маски, макети автоматів для тактики тощо.

— Торік ми пройшли майже всі виші Києва, і ця група мені дуже сподобалася. Вони виконують все з першого погляду, – ділиться Євген.

За традицією, перед початком заняття звучав Гімн України. Та, як на зло, в цей момент почалася повітряна тривога. Заголосила сирена, а на телефони учасників вишколу прийшли повідомлення про ракетну небезпеку.

Зазвичай, при оголошенні повітряної тривоги, всі присутні мають негайно пройти до укриття. Проте цього разу гімн України не був перерваний.

Всі тримали руку на серці

Як розповів у коментарі "Телеграфу" віце-президент організації Артур Булигін, проєкт із залученням студентів — це тижневий курс. У ньому планують залучити близько 500 осіб.

— Курс для студентів складається не лише із занять тактичної медицини, а й мінної безпеки, основи керування БПЛА, військової топографії й тактико-спеціальної підготовки. Наші звичайні курси для цивільних проводять щовихідних. Є програми для різних рівнів підготовки, але вони майже ідентичні тим, що ми проводимо для військових, — каже Артур.

Якщо оцінити тенденцію з початку вторгнення і станом на зараз — людей стало ходити менше разів у 10.

— Курси для цивільних ми почали давати приблизно у травні 2022 року. Тоді побачили, що серед цивільних є великий попит. Вдень до нас на курси проходило по 200-300 людей. Тоді у нас працювало багато інструкторів, на кожному куточку був різний напрям. Зараз ми бачимо, що тенденція інша. За моїми особистими спостереженнями — ті хто хотів служити, вони вже служать, — ділиться керівник організації.

За його словами, держава веде інформаційну політику про те, що служити буде кожен, однак багато хто думає інакше: "Я зможу "відкосити" й мені це не потрібно".

— Хоча ми надаємо можливість навчати, держава проводить багато проєктів, які дозволяють людям проходити курси безкоштовно. Тож якщо хтось скаже, що в нього нема грошей на це, то це неправда, — запевняє віце-президент ASD.

Віце-президент організації Артур Булигін

Артур Булигін каже, що цільова аудиторія військового вишколу — це в основному молоді люди.

— На гендер ми не розділяємо, ми запрошуємо і чоловіків, і жінок. Мої спостереження показують, що жінки, які пройшли наші курси, частіше йдуть служити в ЗСУ, аніж чоловіки. Проте ми підтримуємо зв'язок з багатьма учнями-чоловіками. Велика кількість людей, дійсно, вступили до лав Збройних сил України. І ми проводимо різні збори для цих хлопців. Це дуже важливо, вони наші вихованці, можна так сказати, — каже представник ASD.

При цьому, за словами керівника проєкту, є відсоток людей, які приходять на курси фотографуватися.

— Є люди, які купують страйкбольну зброю, фотографуються і видають себе за справжніх військових. Але, на мою думку, вони приходять сюди часто, вже мають якийсь досвід, тому нехай ходять, — каже Артур Булигін.

Інструктор демонструє склад аптечки

Більшість інструкторів ASD мають бойовий досвід, набутий після 2014 року у ході служби у спецпідрозділах, СБУ, за кордоном тощо.

У інструктора з тактичної медицини "Чарлі" особистого бойового досвіду нема, але він постійно проходить різні курси з навчання. Він здобув повагу серед бійців з Бахмута, які брали участь у його тренінгах.

— Не хочу нікого виділяти, але, на мою думку, у нього є талант бути інструктором. От, наприклад, футбольний тренер Жозе Моурінью ніколи не був футболістом, але став одним з найкращих тренерів світу. Тому хороший солдат не завжди буде хорошим інструктором і навпаки, — ділиться Артур Булигін.

Молодь уважно слухає настанови

Як додав у коментарі "Телеграфу" Дмитро з позивним "Чарлі", він також є одним з вихованців ASD.

— На третьому році війни вже 99,9% відсотків українців мали б пройти такі курси. Але, на жаль, не все так, як ми хочемо. Дуже важливо в наш час, щоб людина мала хоча б розуміння того, як можна допомогти. Масивні кровотечі — це найстрашніше, що може бути. І людина поряд має вміти надати мінімальну допомогу. Опанувати базові навички можна без мільйонних вкладень. Вистачить звичайної відповідальності, свідомості та розуміння того, що треба в певних умовах "перетягти на себе ковдру", — каже інструктор громадської організації.

Все відпрацьовується на практиці

Звісно, ці навички забуваються. Їх потрібно поновлювати мінімум раз на місяць.

— Я рекомендую тим, хто приходить до мене вперше, придбати собі якісь тренувальні речі. Хоча б турнікет, і пробувати його собі накладати. Скажу по собі, ми з дружиною двічі на тиждень тренуємося так. Це ігри в нас такі, — сміється Дмитро.

Щоб навички допомогли навіть у стресовій ситуації, потрібно відпрацювати все до рефлексів.

— Тебе вночі підіймають, і ти спросоння маєш швидко накласти вірно собі турнікет. Багато хто думає, що головне — правильно стріляти, але не завжди. Так, це може тебе врятувати. Та якщо, крий Боже, в тебе є поранення, і ти не вмієш собі надати допомогу, то те, що ти стріляєш, до одного місця, — підсумовує інструктор.

Як поділився з "Телеграфом" студент Сашко, йому було цікаво набути новий досвід, тож він одразу виявив бажання долучитися до курсів.

— Найбільше мені хочеться вміти правильно поводитися зі зброєю. Думаю, це знадобиться. Також для мене важливо мати змогу зберегти своє життя у складних ситуаціях. Курс ще не закінчився, але поки найскладнішим для мене стали уроки пересування. Я взагалі вважаю, що такі уроки мають проходити всі, — каже хлопець.

Попри те, що пік зацікавленості військовими курсами для цивільних минув, інструктори закликають українців не розслаблятися і пройти принаймні базові курси з тактичної медицини, поводження зі зброєю та поведінки в умовах бойових дій.

Ці знання та навички можуть виявитися життєво необхідними не лише для захисту власного життя, а й для порятунку рідних і близьких у разі поранень чи раптових атак.