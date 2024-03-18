Зі студентської лави - на полігон: як свідома молодь здобуває військові навички
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"Телеграф" запитав інструктора, хто відвідує курси з тактичної підготовки після двох років великої війни
Ще на початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року тисячі українців пішли на курси військової підготовки. Низка патріотичних організацій та ініціативних груп оперативно відгукнулися на цей запит і почали надавати послуги військового вишколу як для цивільного населення, так і для новобранців та чинних військових ЗСУ.
Утім, чи досі українці мотивовані здобувати військові навички, або ж ті, хто хотів долучитися до лав захисників, вже зробили свій вибір?
"Телеграф" завітав до однієї з таких громадських організацій – Alpha Self Defense (ASD), яка з 2021 року проводить курси як для цивільних, так і для військових. Цього разу ми відвідали проєкт "Захисники Києва", який організували спеціально для студентів.
Згідно з планом, цього дня відбулося заняття з тактичної медицини для студентів Київського національного університету ім.Т.Шевченка. За словами заступника віце-президента організації Євгена Хомича, молодь зараз найбільш активна та свідома:
— Гарні хлопці та дівчата. Я, чесно кажучи, думав, що будуть мажори, але ні – вони молодці. Ми любимо порядок. У нас тут всі працюють над однією ціллю, — розповідає чоловік.
Майже у кожного студента на занятті була військова форма. За словами Євгена, це вони самі собі придбали. Організація видає лише спорядження, страйкбольну зброю, маски, макети автоматів для тактики тощо.
— Торік ми пройшли майже всі виші Києва, і ця група мені дуже сподобалася. Вони виконують все з першого погляду, – ділиться Євген.
За традицією, перед початком заняття звучав Гімн України. Та, як на зло, в цей момент почалася повітряна тривога. Заголосила сирена, а на телефони учасників вишколу прийшли повідомлення про ракетну небезпеку.
Зазвичай, при оголошенні повітряної тривоги, всі присутні мають негайно пройти до укриття. Проте цього разу гімн України не був перерваний.
Як розповів у коментарі "Телеграфу" віце-президент організації Артур Булигін, проєкт із залученням студентів — це тижневий курс. У ньому планують залучити близько 500 осіб.
— Курс для студентів складається не лише із занять тактичної медицини, а й мінної безпеки, основи керування БПЛА, військової топографії й тактико-спеціальної підготовки. Наші звичайні курси для цивільних проводять щовихідних. Є програми для різних рівнів підготовки, але вони майже ідентичні тим, що ми проводимо для військових, — каже Артур.
Якщо оцінити тенденцію з початку вторгнення і станом на зараз — людей стало ходити менше разів у 10.
— Курси для цивільних ми почали давати приблизно у травні 2022 року. Тоді побачили, що серед цивільних є великий попит. Вдень до нас на курси проходило по 200-300 людей. Тоді у нас працювало багато інструкторів, на кожному куточку був різний напрям. Зараз ми бачимо, що тенденція інша. За моїми особистими спостереженнями — ті хто хотів служити, вони вже служать, — ділиться керівник організації.
За його словами, держава веде інформаційну політику про те, що служити буде кожен, однак багато хто думає інакше: "Я зможу "відкосити" й мені це не потрібно".
— Хоча ми надаємо можливість навчати, держава проводить багато проєктів, які дозволяють людям проходити курси безкоштовно. Тож якщо хтось скаже, що в нього нема грошей на це, то це неправда, — запевняє віце-президент ASD.
Артур Булигін каже, що цільова аудиторія військового вишколу — це в основному молоді люди.
— На гендер ми не розділяємо, ми запрошуємо і чоловіків, і жінок. Мої спостереження показують, що жінки, які пройшли наші курси, частіше йдуть служити в ЗСУ, аніж чоловіки. Проте ми підтримуємо зв'язок з багатьма учнями-чоловіками. Велика кількість людей, дійсно, вступили до лав Збройних сил України. І ми проводимо різні збори для цих хлопців. Це дуже важливо, вони наші вихованці, можна так сказати, — каже представник ASD.
При цьому, за словами керівника проєкту, є відсоток людей, які приходять на курси фотографуватися.
— Є люди, які купують страйкбольну зброю, фотографуються і видають себе за справжніх військових. Але, на мою думку, вони приходять сюди часто, вже мають якийсь досвід, тому нехай ходять, — каже Артур Булигін.
Більшість інструкторів ASD мають бойовий досвід, набутий після 2014 року у ході служби у спецпідрозділах, СБУ, за кордоном тощо.
У інструктора з тактичної медицини "Чарлі" особистого бойового досвіду нема, але він постійно проходить різні курси з навчання. Він здобув повагу серед бійців з Бахмута, які брали участь у його тренінгах.
— Не хочу нікого виділяти, але, на мою думку, у нього є талант бути інструктором. От, наприклад, футбольний тренер Жозе Моурінью ніколи не був футболістом, але став одним з найкращих тренерів світу. Тому хороший солдат не завжди буде хорошим інструктором і навпаки, — ділиться Артур Булигін.
Як додав у коментарі "Телеграфу" Дмитро з позивним "Чарлі", він також є одним з вихованців ASD.
— На третьому році війни вже 99,9% відсотків українців мали б пройти такі курси. Але, на жаль, не все так, як ми хочемо. Дуже важливо в наш час, щоб людина мала хоча б розуміння того, як можна допомогти. Масивні кровотечі — це найстрашніше, що може бути. І людина поряд має вміти надати мінімальну допомогу. Опанувати базові навички можна без мільйонних вкладень. Вистачить звичайної відповідальності, свідомості та розуміння того, що треба в певних умовах "перетягти на себе ковдру", — каже інструктор громадської організації.
Звісно, ці навички забуваються. Їх потрібно поновлювати мінімум раз на місяць.
— Я рекомендую тим, хто приходить до мене вперше, придбати собі якісь тренувальні речі. Хоча б турнікет, і пробувати його собі накладати. Скажу по собі, ми з дружиною двічі на тиждень тренуємося так. Це ігри в нас такі, — сміється Дмитро.
Щоб навички допомогли навіть у стресовій ситуації, потрібно відпрацювати все до рефлексів.
— Тебе вночі підіймають, і ти спросоння маєш швидко накласти вірно собі турнікет. Багато хто думає, що головне — правильно стріляти, але не завжди. Так, це може тебе врятувати. Та якщо, крий Боже, в тебе є поранення, і ти не вмієш собі надати допомогу, то те, що ти стріляєш, до одного місця, — підсумовує інструктор.
Як поділився з "Телеграфом" студент Сашко, йому було цікаво набути новий досвід, тож він одразу виявив бажання долучитися до курсів.
— Найбільше мені хочеться вміти правильно поводитися зі зброєю. Думаю, це знадобиться. Також для мене важливо мати змогу зберегти своє життя у складних ситуаціях. Курс ще не закінчився, але поки найскладнішим для мене стали уроки пересування. Я взагалі вважаю, що такі уроки мають проходити всі, — каже хлопець.
Попри те, що пік зацікавленості військовими курсами для цивільних минув, інструктори закликають українців не розслаблятися і пройти принаймні базові курси з тактичної медицини, поводження зі зброєю та поведінки в умовах бойових дій.
Ці знання та навички можуть виявитися життєво необхідними не лише для захисту власного життя, а й для порятунку рідних і близьких у разі поранень чи раптових атак.