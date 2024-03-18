Из студенческой скамьи – на полигон: как сознательная молодежь приобретает военные навыки

"Телеграф" спросил инструктора, кто посещает курсы по тактической подготовке после двух лет войны

Еще в начале полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 тысячи украинцев пошли на курсы военной подготовки. Ряд патриотических организаций и инициативных групп оперативно откликнулись на этот запрос и начали предоставлять услуги военной подготовки как для гражданского населения, так и для новобранцев и действующих военных ВСУ.

Впрочем, до сих пор ли украинцы мотивированы приобретать военные навыки, или те, кто хотел присоединиться к рядам защитников, уже сделали свой выбор?

"Телеграф" посетил одну из таких общественных организаций — Alpha Self Defense (ASD), которая с 2021 года проводит курсы как для гражданских, так и для военных. На этот раз мы посетили проект "Защитники Киева", организованный специально для студентов.

Среди студентов как ребята, так и девушки

Согласно плану, в этот день состоялось занятие по тактической медицине для студентов Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко. По словам заместителя вице-президента организации Евгения Хомича, молодежь сейчас наиболее активна и сознательна:

— Хорошие ребята. Я, честно говоря, думал, что будут мажоры, но нет – они молодцы. Мы любим порядок. У нас здесь все работают над одной целью, – рассказывает мужчина.

Практически у каждого студента на занятии была военная форма. По словам Евгения, это они сами себе приобрели. Организация выдает только снаряжение, страйкбольное оружие, маски, макеты автоматов для тактики и т.д.

— В прошлом году мы прошли почти все вузы Киева, и эта группа мне очень понравилась. Они выполняют все с первого взгляда, – делится Евгений.

По традиции перед началом занятия звучал Гимн Украины. Но, как назло, в этот момент началась воздушная тревога. Завыла сирена, а на телефоны участников военной подготовки пришли сообщения о ракетной опасности.

Обычно при объявлении воздушной тревоги все присутствующие должны немедленно пройти до укрытия. Однако в этот раз гимн Украины не был прерван.

Все держали руку на сердце

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" вице-президент организации Артур Булыгин, проект с привлечением студентов — это недельный курс. В нем планируют привлечь около 500 человек.

— Курс для студентов состоит не только из занятий тактической медицины, но и минной безопасности, основы управления БПЛА, военной топографии и тактико-специальной подготовки. Наши обычные курсы для гражданских проводят каждые выходные. Есть программы для разных уровней подготовки, но они почти идентичны тем, что мы проводим для военных, – говорит Артур.

Если оценить тенденцию с начала вторжения и по состоянию на сегодняшний день — людей стало ходить меньше раза в 10.

— Курсы для гражданских мы начали давать примерно в мае 2022 года. Тогда увидели, что среди гражданских есть большой спрос. Днем к нам на курсы проходило по 200-300 человек. Тогда у нас работало много инструкторов, на каждом уголке было разное направление. Сейчас мы видим, что тенденция другая. По моим личным наблюдениям — те, кто хотел служить, они уже служат, — делится руководитель организации.

По его словам, государство ведет информационную политику о том, что служить будет каждый, однако многие думают иначе: "Я смогу "откосить" и мне это не нужно".

— Государство проводит много проектов, позволяющих людям проходить курсы бесплатно. Если кто-то скажет, что у него нет денег на это, то это неправда, — уверяет вице-президент ASD.

Вице-президент организации Артур Булыгин

Артур Булыгин говорит, что целевая аудитория военной подготовки — это в основном молодые люди.

— На гендер мы не разделяем, мы приглашаем мужчин и женщин. Мои наблюдения показывают, что женщины, прошедшие наши курсы, чаще идут служить в ВСУ, чем мужчины. Однако мы поддерживаем связь со многими учениками-мужчинами. Большое количество людей действительно вступили в ряды Вооруженных сил Украины. И мы проводим разные денежные сборы для этих ребят. Это очень важно, они наши воспитанники, можно так сказать, — говорит представитель ASD.

При этом, по словам руководителя, есть процент людей, которые приходят на курсы фотографироваться.

— Есть люди, которые покупают страйкбольное оружие, фотографируются и выдают себя настоящими военными. Но, по моему мнению, они приходят сюда часто, уже имеют какой-то опыт, поэтому пусть ходят, – говорит Артур Булыгин.

Инструктор демонстрирует состав аптечки

Большинство инструкторов ASD имеют боевой опыт, приобретенный после 2014 года в ходе службы в спецподразделениях, СБУ, за рубежом.

У инструктора по тактической медицине "Чарли" личного боевого опыта нет, но он постоянно проходит разные курсы по обучению. Он получил уважение среди бойцов из Бахмута, участвовавших в его тренингах.

— Не хочу никого выделять, но, по моему мнению, у него есть талант быть инструктором. Вот, например, футбольный тренер Жозе Моуринью никогда не являлся футболистом, но стал одним из лучших тренеров мира. Поэтому хороший солдат не всегда будет хорошим инструктором и наоборот, – делится Артур Булыгин.

Молодежь внимательно слушает наставления

Как добавил в комментарии "Телеграфу" Дмитрий с позывным "Чарли", он также является одним из воспитанников ASD.

— На третьем году войны уже 99,9% украинцев должны пройти такие курсы. Но, к сожалению, не все так, как мы хотим. Очень важно в наше время, чтобы человек имел хотя бы понимание того, как можно помочь. Массивные кровотечения – это самое страшное, что возможно. И человек рядом должен уметь оказать минимальную помощь. Овладеть базовыми навыками можно без миллионных вложений. Хватит обычной ответственности, сознания и понимания того, что нужно в определенных условиях "перетянуть на себя одеяло", — говорит инструктор общественной организации.

Все отрабатывается на практике

Конечно, эти навыки забываются. Их нужно восстанавливать минимум раз в месяц.

— Я рекомендую тем, кто приходит ко мне впервые, приобрести себе какие-нибудь тренировочные вещи. Хотя бы турникет и пробовать его себе накладывать. Скажу по себе, мы с женой дважды в неделю тренируемся так. Это игры у нас такие, – смеется Дмитрий.

Чтобы навыки помогли даже в стрессовой ситуации, нужно отработать все до рефлексов.

— Тебя ночью поднимают, и ты спросонья должен быстро наложить верно себе турникет. Многие думают, что главное — правильно стрелять, но не всегда. Да, это может спасти тебя. Но если, упаси Боже, у тебя есть ранения, и ты не умеешь себе оказать помощь, то, то, что ты стреляешь, это все в одно место, — заключает инструктор.

Как поделился с "Телеграфом" студент Саша, ему было интересно приобрести новый опыт, поэтому он сразу изъявил желание приобщиться к курсам.

— Больше всего мне хочется уметь правильно обращаться с оружием. Думаю, это пригодится. Также для меня важно сохранить свою жизнь в сложных ситуациях. Курс еще не закончился, но пока самым сложным для меня стали уроки передвижения. Я вообще считаю, что такие уроки должны проходить все, — говорит парень.

Несмотря на то, что пик заинтересованности военными курсами для гражданских прошел, инструкторы призывают украинцев не расслабляться и пройти, по крайней мере, базовые курсы по тактической медицине, обращению с оружием и поведению в условиях боевых действий.

Эти знания и навыки могут оказаться жизненно необходимыми не только для защиты собственной жизни, но и для спасения родных и близких при ранениях или внезапных атаках.