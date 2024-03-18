"Нещасний випадок": Путін вперше прокоментував смерть Навального

Російський диктатор визнав, що Навального планували обміняти

Російський диктатор Володимир Путін 17 березня вперше прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального, який помер майже місяць тому. Диктатор поглузував з його смерті, заявивши прилюдно, що це, мовляв, був "нещасний випадок", а взагалі-то Навального нібито хотіли обмінювати.

Про це він сказав під час виступу ввечері у своєму виборчому штабі. Путін цинічно заявив, що це "сумна подія", і не впустив нагоди в черговий раз згадати про США.

"Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя, це завжди сумна подія. В нас були інші випадки, коли люди у місцях позбавлення волі йшли з життя. А хіба у Сполучених Штатах такого не бувало? Бувало і неодноразово", — сказав він.

Також диктатор підтвердив інформацію, яку розповсюджували західні ЗМІ – що терористичний режим планував обміняти Навального на російських шпигунів та терористів, які перебувають у західних тюрмах. Нібито така ідея виникла за кілька днів до смерті опозиціонера.

"За кілька днів до відходу пана Навального із життя мені деякі колеги сказали, що не співробітники адміністрації, що є ідея обміняти пана Навального на людей, які перебувають у місцях позбавлення волі у західних країнах. Ви можете мені повірити, можете ні. Людина, яка зі мною говорила, ще фразу не закінчила, а я сказав: я згоден. Але, на жаль, сталося те, що сталося. Тільки за однієї умови я сказав: ми змінимо, але щоб він не повертався. Нехай там сидить. Але це трапляється, нічого з цим не вдієш, таке життя", – заявив він.

Нагадаємо, що 16 лютого повідомили про смерть Олексія Навального у колонії. Влада РФ заявила, що опозиціонер загинув від тромбу. Згодом у мережі з'явилась інформація, що незадовго до смерті Навального його мали обміняти.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий розслідувач розповів, від чого міг померти Навальний.