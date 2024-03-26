Аграрний комітет Ради затвердив пакет рекомендацій щодо виведення з кризи молочної галузі

У 2023 році виробництво молока в Україні склало 7,3 млн. тонн, що на 5,5% менше, ніж у 2022 році

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та продовольчої політики затвердив пакет антикризових заходів для розвитку молочної галузі. Він містить рекомендації для Уряду, міністерств економічного блоку та НБУ.

Зокрема, Уряду рекомендовано розробити та схвалити Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 2033 року. Крім того, Уряд має передбачити у державному бюджеті окрему статтю "Державна підтримка розвитку тваринництва". Також агарний комітет запропонував урядовцям вирішити проблему розрахунків торговельних мереж з виробниками молока.

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур вважає, що цей план дій цілком здатен дати старт виходу галузі з кризи, але за умови, що Уряд візьметься за справу негайно.

"За 2023 рік імпорт молочної продукції в Україну зріс на третину, а якщо врахувати тіньові поставки, то оцінки доходять до зростання на 60%. Це надзвичайно загрозлива тенденція. Щоб не втратити внутрішній ринок, Міністерство аграрної політики та Уряд загалом мають діяти невідкладно", — відзначив виконавчий директор СМПУ.

За даними Держкомстату, у 2023 році виробництво молока в Україні склало 7,3 млн. тонн, що на 5,5% менше, ніж у 2022 році. Для порівняння ще у 2017 році обсяг виробництва становив 10,2 млн. тонн.

В усіх категоріях господарств, станом на 01.01.2024, поголів’я великої рогатої худоби становило 2,1 млн. голів, що на 6% менше порівняно з відповідною датою 2023 року. Поголів’я корів становило 1,27 млн. голів, що менше до відповідної дати 2023 року на 6,1%.