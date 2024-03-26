Аграрный комитет Рады утвердил пакет рекомендаций по выводу из кризиса молочной отрасли

В 2023 годупроизводство молока в Украине составило 7,3 млн. тонн, что на 5,5% меньше, чем в 2022 году

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и продовольственной политики утвердил пакет антикризисных мер по развитию молочной отрасли. Он содержит рекомендации для правительства, министерств экономического блока и НБУ.

В частности, Правительству рекомендовано разработать и одобрить Концепцию Государственной целевой экономической программы развития животноводства на период до 2033 года. Кроме того, правительство должно предусмотреть в государственном бюджете отдельную статью "Государственная поддержка развития животноводства". Также агарный комитет предложил чиновникам решить проблему расчетов торговых сетей с производителями молока.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур считает, что этот план действий вполне способен дать старт выходу отрасли из кризиса, но при условии, что правительство возьмется за дело немедленно.

"За 2023 год импорт молочной продукции в Украину вырос на треть, а если учесть теневые поставки, то оценки доходят до роста на 60%. Это чрезвычайно угрожающая тенденция. Чтобы не потерять внутренний рынок, Министерство аграрной политики и Правительство в целом должны действовать безотлагательно", – отметил исполнительный директор СМПУ.

По данным Госкомстата, в 2023 году производство молока в Украине составило 7,3 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем в 2022 году. Для сравнения, еще в 2017 году объем производства составил 10,2 млн. тонн.

Во всех категориях хозяйств по состоянию на 01.01.2024 поголовье крупного рогатого скота составляло 2,1 млн. голов, что на 6% меньше по сравнению с соответствующей датой 2023 года. Поголовье коров составило 1,27 млн. голов, что меньше к соответствующей дате 2023 года на 6,1%.