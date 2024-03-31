"І ці цифри не остаточні": у поліції назвали жахливу кількість вбитих в одному лише Бучанському районі Київщини

Невпізнаними залишаються 180 наших громадян

Після звільнення Бучі, що на Київщині знайшли 422 тіла громадян. Загалом у Бучанському районі було виявлено майже 1190 тіл.

Ці цифри не остаточні. Про це у Фейсбуці повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

За його словами, є люди, які зникли безвісти, їх розшук триває. Хоча багатьох вже вдалось знайти.

Заступник голови НПУ поінформував, що Нацполіція розпочала понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ в Україні, з них 23 тисячі були вчинені на Київщині.

За його даними, станом на сьогодні зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київської області, а невпізнаними залишаються 180 тіл наших громадян.

"Росія має відповісти за горе, яке принесла мирним жителям України. За кожне відібране життя", — наголосив Нєбитов.

Раніше "Телеграф" писав, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час пояснень про те, якою повинна бути перемога України у війні, не згадав серед її умов відновлення української територіальної цілісності. Він заявив, що Україна переможе, якщо вийде з війни суверенною, демократичною та вільною країною – але ані словом не згадав повернення її територій.