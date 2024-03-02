Це стане катастрофою: голова МЗС Франції розповів, які наслідки матиме перемога Росії в Україні

Захід має досягти поразки Росії

Перемога Росії у війні проти України обернеться великими фінансовими втратами для Європейського Союзу. Європа має більше витрачати на безпеку.

Про це в інтерв'ю Le Monde заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Він підкреслив, що у цьому конфлікті Франція "має бути на правильному боці історії".

"Перемога Росії в Україні може коштувати дуже дорого. Для нашої колективної безпеки потрібно вже не 2% ВВП, а набагато більше", – підкреслив він.

Сежурне зазначив, що з економічного погляду перемога РФ стане катастрофічною. За його словами, тільки у сфері сільського господарства Росія змогла б взяти під контроль понад 30% світового ринку пшениці і була б здатна використати своє становище на ринку проти європейців.

Глави МЗС Франції підкреслив, що Захід має досягти поразки Росії, не починаючи конфлікту з нею. При цьому він наголосив, що "мова про ведення війни в Україні не йде".

Сежурне також зазначив, що на території України немає французьких військових. За його словами, є лише підтримка Києва у форматі постачання техніки та озброєнь.

Крім того, французький міністр відкинув думку про те, що дискусії про військову присутність в Україні мали передвиборчі цілі напередодні виборів до Європарламенту в червні.

"Україна перебуває в центрі передвиборчих дебатів, тому що фактично існують розбіжності в позиціях щодо цього питання. Я б волів, щоб цього не було і щоб існував широкий консенсус за межами партійних розбіжностей", — підкреслив він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у МЗС Франції поспішили виправдатися за слова президента про відправку військових НАТО до України. За словами глави відомства, вийшла "стратегічна двозначність".

Водночас прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що війська Франції можуть бути спрямовані в Україну в обхід НАТО. Попри заяви глави французького МЗС про те, що французькі солдати "не вмиратимуть за Україну", військові мають бажання допомогти ЗСУ. Вони готові захищати кордони України та посилити ППО.