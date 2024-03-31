"И эти цифры не окончательны": в полиции назвали ужасное количество убитых в одном только Бучанском районе Киевщины

Неузнаваемыми остаются 180 наших граждан

После освобождения Бучи на Киевщине нашли 422 тела граждан. Всего в Бучанском районе было обнаружено около 1190 тел.

Эти цифры не окончательны. Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небитов.

По его словам, есть пропавшие без вести люди, их розыск продолжается. Хотя многих уже удалось найти.

Замглавы НПУ проинформировал, что Нацполиция начала более 116 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений РФ в Украине, из них 23 тысячи были совершены в Киевской области.

По его данным, на сегодня пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевской области, а неопознанными остаются 180 тел наших граждан.

"Россия должна ответить за горе, которое принесла мирным жителям Украины. За каждую отнятую жизнь", — подчеркнул Небитов.

Ранее "Телеграф" писал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время объяснений о том, какой должна быть победа Украины в войне, не упомянул среди ее условий восстановление украинской территориальной целостности. Он заявил, что Украина победит, если выйдет из войны суверенной, демократической и свободной страной – но ни словом не вспомнил о возвращении ее территорий.