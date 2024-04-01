За видалення допису ― 300 грн: в Україні на цькуванні дітей в інтернеті роблять бізнес, керують цікаві люди

Деякі небезпечні чати досі функціонують

У месенджері Telegram створена мережа регіональних каналів "Сущности", в яких публікують дописи з приниженням дітей та підлітків. Деякі з цих чатів вже видалені, але не всі.

Причетні до цієї мережі 22-річний громадянин України Даниіл Степаненко, 20-річний військовий Валентин Беліцький, Денис з ніком Stakan. Інших членів команди, як і головного організатора, виявити не вдалось, про що пише у своєму розслідуванні NGL.media. Але є підстави припускати, що за цим стоять росіяни.

Як заробляють на булінгу дітей

У Телеграм-каналах, які були створені для найбільших міст України, публікували дописи з фото дітей. Їх принижували та ображали без цензури й будь-яких рамок.

Забрати своє фото можна було лише після оплати. За це адміністратори просили відправити на карту 300 грн. Діти просили ці гроші у батьків, але у більшості випадків не говорили про кібербулінг.

Телеграм-канали "Сущностей" у месенджері можна знайти досі. Проте такі чати швидко змінюють свої назви, щоб обійти блокування та не втратити спосіб заробітку.

Небезпечні канали досі у вільному доступі

Хто стоїть за цією мережею

Як вдалось дізнатись журналістам, до цієї схеми причетні більше як 10 людей. Про це написав адміністратор Телеграм-каналів Денис (Stakan). Раніше було 10 модераторів, але зараз "у команді" залишилось 3-4 людей.

Він сказав, що спілкується з реальним власником "Сущностей" віртуально, але не назвав його імені. Журналістам не вділось знайти справжнього організатора цієї мережі.

Денис стверджує, що мета діяльності каналів ніби благородна. Вони звертають увагу на булінг неповнолітніх. Отримані від дітей гроші відправляють на ЗСУ. На різні збори нібито направляють 40%, а все інше використовують для розвитку мережі Телеграм-каналів.

Журналістам вдалось дізнатись про причетність до "Сущностей" 22-річого Даниіла Степаненка та 20-річного військового Валентина Беліцького. Вони заперечують, що мають стосунок до кібербулінгу дітей.

Військовий Беліцький стверджує, що періодично модерував чат. Робив він це ніби на прохання своїх знайомих.

Степаненко, на карту якого і приходили гроші за видалення контенту, зовсім заперечує свою причетність до "Сущностей". Проте журналісти дізнались, що в України лише два Даниіла Степаненка. Одному з них 15 років, і він не міг відкрити картку банку, на яку приходили кошти.

У мережі знайшли російський слід

Менеджер Телеграм-каналу "Сущности Львова", мав номер +79059187325. Зазначимо, що російські номери починаються з "+7". Ця особа також причетна до створення чатів "Сущности Москва" и "Все о тебе Украина: Что о тебе думают".

Російський слід знайшли й в одеському каналі "Сущностей". До нього має стосунок особа, яка створила обліковий запис по номеру +79318503488.

Психологи радять батькам звертати увагу на безпеку дітей в інтернеті. Наслідки кібербулінгу можуть бути трагічними. Діти, яких цькують, стають замкненими у собі, апатичними, у них навіть можуть з’явитись суїцидальні думки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як притягнути до відповідальності кривдників, які цькують дитину у школі. Найчастіше з булінгом стикаються учні 5-8 класів. Не всі діти скаржаться на цькування вчителям та батькам, через що складно одразу звернути увагу на проблему.