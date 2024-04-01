За удаление поста ― 300 грн: в Украине на травле детей в интернете делают бизнес, управляют интересные люди

Некоторые опасные чаты до сих пор функционируют

В мессенджере Telegram создана сеть региональных каналов "Сущности", публикующих сообщения с унижением детей и подростков. Некоторые из этих чатов уже удалены, но не все.

Причастны к этой сети 22-летний гражданин Украины Даниил Степаненко, 20-летний военный Валентин Белицкий, Денис с ником Stakan. Других членов команды, как и главного организатора, обнаружить не удалось, о чем пишет в расследовании NGL.media. Но есть основания предполагать, что за этим стоят россияне.

Как зарабатывают на буллинге детей

В Телеграм-каналах, созданных для крупнейших городов Украины, публиковали сообщения с фото детей. Их унижали и оскорбляли без цензуры и рамок.

Удалить фото можно только после оплаты. За это администраторы просили отправить на карту 300 грн. Дети просили эти деньги у родителей, но в большинстве случаев не говорили о кибербуллинге.

Телеграм-каналы "Сущностей" в мессенджере можно найти до сих пор. Однако такие чаты быстро меняют свои названия, чтобы обойти блокировку и не потерять способ заработка.

Опасные каналы до сих пор в свободном доступе

Кто стоит за этой сетью

Как удалось узнать журналистам, к этой схеме причастны более 10 человек. Об этом написал администратор Телеграм-каналов Денис (Stakan). Раньше было 10 модераторов, но сейчас "в команде" осталось 3-4 человека.

Он сказал, что общается с реальным владельцем "Сущностей" виртуально, но не назвал его имя. Журналистам не удалось найти настоящего организатора этой сети.

Денис утверждает, что цель деятельности каналов будто благородна. Они обращают внимание на буллинг несовершеннолетних. Полученные от детей деньги отправляют на ВСУ. На разные сборы якобы направляют 40%, а все остальное используют для развития сети Телеграм-каналов.

Журналистам удалось узнать о причастности к "Сущностям" 22-летнего Даниила Степаненко и 20-летнего военного Валентина Белицкого. Они отрицают, что имеют отношение к кибербуллингу детей.

Военный Белицкий утверждает, что периодически модерировал чат. Делал он это как по просьбе своих знакомых.

Степаненко, на карту которого и приходили деньги за удаление контента, совсем отрицает свою причастность к "Сущностям". Однако журналисты узнали, что в Украине только два Даниила Степаненко. Одному из них 15 лет, и он не мог открыть карту банка, на которую приходили деньги.

В сети нашли российский след

Менеджер Телеграм-канала "Сущности Львова" имел номер +79059187325. Отметим, что российские номера начинаются с "+7". Это лицо также причастно к созданию чатов "Сущности Москва" и "Все о тебе Украина: Что о тебе думают".

Российский след был найден и в одесском канале "Сущностей". К его созданию причастно лицо, которое создало учетную запись по номеру +79318503488.

Психологи рекомендуют родителям обращать внимание на безопасность детей в Интернете. Последствия кибербуллинга могут оказаться трагическими. Дети, которых обижают, становятся замкнутыми в себе, апатичными, у них даже могут появиться суицидальные мысли.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как привлечь к ответственности обидчиков, травящих ребенка в школе. Чаще всего с буллингом сталкиваются учащиеся 5-8 классов. Не все дети жалуются на травлю учителям и родителям, поэтому сложно сразу обратить внимание на проблему.