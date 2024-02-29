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За цькування на роботі - чекайте перевірку: в Раду внесли новий законопроєкт

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Верховна Рада і трудові відносини Новина оновлена 29 лютого 2024, 11:33
Верховна Рада і трудові відносини. Фото Колаж "Телеграф"

Відомство може проводити перевірки для виявлення неоформлених трудових відносин, а також за образи на роботі

У Верховній раді зареєстрували проєкт закону про розблокування позапланових перевірок за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу на роботі. Адже з мобінгом на роботі стикається багато людей.

Про це йдеться у проєкті закону №11044. Як зазначається в пояснювальній записці, зараз діє заборона позапланові перевірки у сфері праці, крім визначених випадків.

Водночас за 2023 рік до Державної служби з питань праці та територіальних органів надійшло 553 звернення щодо ознак мобінгу.

"У звʼязку із чим виникла необхідність внести зміни до законодавства та розширити перелік випадків, в яких можна проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) під час дії правового режиму воєнного стану", — йдеться в документі.

Проєктом закону пропонується встановити, що у період дії воєнного стану Держпраці може проводити перевірки для виявлення неоформлених трудових відносин, вчинення мобінгу та законності припинення трудових договорів.

Що таке мобінг

Мобінгце систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження авторитету, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі, зазвичай з метою його звільнення.

Ознаки мобінгу:

  • Систематичність: дії або бездіяльність мають повторюваний характер, тривають протягом певного часу (не менше одного місяця).
  • Намір: дії або бездіяльність спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери.
  • Наслідки: мобінг може призвести до погіршення психологічного стану працівника, зниження його працездатності, а також до звільнення з роботи.

Види мобінгу:

  • Психологічний: образи, погрози, знущання, поширення неправдивих чуток, ігнорування, бойкот.
  • Економічний: позбавлення премій, зниження зарплати, несправедливе навантаження роботою.
  • Фізичний: побиття, тілесні ушкодження.

Де можна отримати допомогу:

  • Національна гаряча лінія з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерно зумовленої дискримінації: 116 123
  • Уповноважений Верховної ради України з прав людини.
  • Національна служба України з питань гендерної політики.

Варто також зазначити, що у грудні 2022 року, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає відповідальність за мобінг. Кривдникам може загрожувати штраф або громадські роботи.

В Україні на моберів тепер чекає адміністративна відповідальність:

  • від 1 700 до 2 550 гривень або 20 – 40 годин громадських робіт;
  • від 3 400 до 5 100 гривень або 40 – 60 годин робіт за вчинення повторного правопорушення впродовж року або групою осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розпізнати ознаки мобінгу і захистити себе. Визнання і розуміння цього питання – перший крок до його вирішення.

Теги:
#Верховна Рада #Робота #Керівник #Колеги #Дмитро Лубінець