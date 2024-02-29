За цькування на роботі - чекайте перевірку: в Раду внесли новий законопроєкт

Відомство може проводити перевірки для виявлення неоформлених трудових відносин, а також за образи на роботі

У Верховній раді зареєстрували проєкт закону про розблокування позапланових перевірок за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу на роботі. Адже з мобінгом на роботі стикається багато людей.

Про це йдеться у проєкті закону №11044. Як зазначається в пояснювальній записці, зараз діє заборона позапланові перевірки у сфері праці, крім визначених випадків.

Водночас за 2023 рік до Державної служби з питань праці та територіальних органів надійшло 553 звернення щодо ознак мобінгу.

"У звʼязку із чим виникла необхідність внести зміни до законодавства та розширити перелік випадків, в яких можна проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) під час дії правового режиму воєнного стану", — йдеться в документі.

Проєктом закону пропонується встановити, що у період дії воєнного стану Держпраці може проводити перевірки для виявлення неоформлених трудових відносин, вчинення мобінгу та законності припинення трудових договорів.

Що таке мобінг

Мобінг — це систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження авторитету, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі, зазвичай з метою його звільнення.

Ознаки мобінгу:

Систематичність: дії або бездіяльність мають повторюваний характер, тривають протягом певного часу (не менше одного місяця).

Намір: дії або бездіяльність спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери.

Наслідки: мобінг може призвести до погіршення психологічного стану працівника, зниження його працездатності, а також до звільнення з роботи.

Види мобінгу:

Психологічний: образи, погрози, знущання, поширення неправдивих чуток, ігнорування, бойкот.

Економічний: позбавлення премій, зниження зарплати, несправедливе навантаження роботою.

Фізичний: побиття, тілесні ушкодження.

Де можна отримати допомогу:

Національна гаряча лінія з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерно зумовленої дискримінації: 116 123

Уповноважений Верховної ради України з прав людини.

Національна служба України з питань гендерної політики.

Варто також зазначити, що у грудні 2022 року, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає відповідальність за мобінг. Кривдникам може загрожувати штраф або громадські роботи.

В Україні на моберів тепер чекає адміністративна відповідальність:

від 1 700 до 2 550 гривень або 20 – 40 годин громадських робіт ;

; від 3 400 до 5 100 гривень або 40 – 60 годин робіт за вчинення повторного правопорушення впродовж року або групою осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розпізнати ознаки мобінгу і захистити себе. Визнання і розуміння цього питання – перший крок до його вирішення.