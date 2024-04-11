Регіонали, молитви за прейскурантом і мудрість від "Паші-Мерседеса": чим живе останній острівець УПЦ МП в Лаврі

Московський патріархат продовжує незакнно утримувати позиції в Лаврі

Минуло вже більше року з того часу, як УПЦ Московського патріархату мала покинути територію Києво-Печерської лаври і віддати ключі від святині державі. Втім, державна політика м’якої сили поки не дала результатів – ченців УПЦ МП, хоч і притисли, однак вони досі квартирують на території Нижньої лаври і переходити в ПЦУ не квапляться. Клірики цієї церкви продовжують звершують богослужіння в храмах Лаври.

Чим живе святиня просто зараз, скільки туди ходить вірян, які документи потрібні, щоб потрапити в Лавру і чи моляться там за українських воїнів? На ці та інши запитання відповідає "Телеграф".

Трохи історії питання

29 березня минулого року державний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав з УПЦ МП договір оренди на користування майном Нижньої лаври. Цей документ був складений ще за часів прем’єрства Миколи Азарова і надавав Московському патріархату право на безстрокове користування приміщеннями святині. Але!

Згідно з 8 пунктом договору, держава в односторонньому порядку мала право його розірвати, якщо виявиться, що майно утримують "у неналежному стані". Власне, це і відбулося: урядова Міжвідомча робоча група дійшла висновків, що УПЦ МП порушила умови оренди і заповідник попросив монастир на вихід.

Так легко Московський патріархат не здався. Клірики не погодилися з тим, що вони утримували майно в "неналежному стані", оскаржили правочин розірвання договору в суді і заявили, що нікуди не підуть, поки суд не скаже своє слово.

Феміда своє слово сказала і в першій інстанції УПЦ МП "пролетіла": торік у серпні Господарський суд столиці визнав, що заповідник розірвав договір цілком законно. Московський патріархат подав апеляцію і зараз розглядають саме її. Якщо ж і в цій справі МП дістане відкоша, то можна навіть не сумніватися, що буде і касація.

І поки УПЦ МП чубиться з державою в судових кабінетах, в лаврських келіях і храмах Московський патріархат продовжує "окормлять паству".

Останній острівець "супротиву"

Лаврський сайт, що адмініструє УПЦ МП. Тут розклад богослужінь в Лаврі оновлюється щотижня на сім днів наперед. Втім, здебільшого літургії проводять лише в одному храмі: преподобного Агапіта Печерського за адресою Лаврська, 23.

Храм непростий: він стоїть прямо при вході на територію Нижньої лаври. Юридично – територія заповідника, та де-факто – за межами паркану. Таке стратегічне розташування перетворило храм на форпост вірян УПЦ МП: тут вони неодноразово барикадувалися, не підпускаючи представників Мінкульту. І, судячи з усього, Московський патріархат і далі продовжує утримувати цю "бойову" позицію, адже вечірня служба починається точно за розкладом: щодня о 16:30.

В день, коли "Телеграф" побував у Лаврі, цей острівець Московського патріархату був практично порожній. Натомість близько трьох десятків вірян згуртувалися на православний опен-ейр біля сусіднього невеличкого храму преподобного Сергія Радонезького. На цій будівлі висить замок, однак влаштовувати "канонічний" перформанс просто неба не заборонено.

Служба біля Лаври просто неба

Втім, час від часу віряни проходять до храму Агапіта Печерського. Аншлагу всередині не спостерігається, мова служби, звісно, російська.

На службі яблуку ніде впасти... ну майже

Ті ж нечисленні віряни, які перебувають у храмі, всі при ділі: сповідаються, ставлять свічки, цілують ікони і подають записки "за здравіє" та "за упокій". До речі, в день нашого візиту в цьому храмі був помічений колишній член Партії регіонів і олімпійський чемпіон з вільної боротьби Ельбрус Тедеєв, який перебираючи чотки-вервицю (артефакт особливо "воцерковлених" вірян), тихенько молився на лавочці. Час від часу він відволікався на привітання зі священниками та служниками храму, тож очевидно, що тут його добре знають.

Екс-регіонал Ельбрус Тедеєв

Заламіноване оголошення в храмі попереджає, що молитися за нехрещених, іновірців, єретиків, екстрасенсів і розкольників тут не збираються, тож їхні імена в записках подавати не треба. А от за українських воїнів готові молитися безкоштовно. За решту – пожертва за прейскурантом.

Молитовний прейскурант

"Якщо одноразове поминання під час літургії, то по можливості. Хоч і одну гривню можете дати", — пояснює служителька храму.

На вітринах у кутку, де продають церковний крам, багато літератури російською, втім, проповіді предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія можна знайти і українською. Але на найвигіднішому місці на вітрині православні мерчендайзери виклали збірку мудрості від кращого друга пригноблених, митрополита Вишгородського і Чорнобильського, вікарія Київської митрополії Павла (Лебедя), більше відомого як "Паша-Мерседес", "Свєт Хрістов чєрєз слово і образ".

Мудрість від митрополита Павла за 600 грн

Залишаємо філію "супротиву" УПЦ МП з рішучістю пробратися ще далі, на самісіньку "базу повстанців" на територію Нижньої лаври…

Та не все так просто

При вході до Нижньої лаври чергує поліцейський патруль.

Патруль біля Лаври

Ще на початку року досить було показати документи, щоб правоохоронці пропустили, та зараз простим смертним прохід заборонено. Пропускають лише людей за списками, в тому числі, і ченців у рясах.

Пресу черговий з автоматом відсилає до адміністрації заповідника на території Верхньої лаври.

Біля будівлі адміністрації до нас звертається жіночка, яка про щось жваво сперечалася з представниками заповідника: "Ви журналіст? Чудово! От спросіть у них, нехай пояснять чого московські попи і досі живуть у Лаврі".

А дійсно, чого? Однак представники заповідника радять писати офіційний лист, щоб отримати дозвіл потрапити на територію Нижньої лаври. Та от біда: в прес-службі заповідника "Телеграфу" пояснили, що отримати такий дозвіл у принципі неможливо.

"У нас нема такого, щоб просто можна було ходити цією територією. Там нема доступу. Для відвідувачів і вільного проходу [Нижня лавра] зачинена. Щоб приміщення знову не зайняли невідомі (а таке вже було. — Ред.)", — пояснила виданню заступниця генерального директора заповідника Олеся Крамаренко.

Чиновниця радить дочекатися рішення суду, яке розставить все на свої місця, однак в Мінкульті не виключають і силовий варіант виселення УПЦ МП.