Регионалы, молитвы по прейскуранту и мудрость от Паши-Мерседеса: чем живет последний островок УПЦ МП в Лавре

Московский патриархат продолжает незаконно удерживать позиции в Лавре.

Прошло уже больше года с тех пор как УПЦ Московского патриархата должна была покинуть территорию Киево-Печерской лавры и отдать ключи от святыни государству. Впрочем, государственная политика мягкой силы пока не дала результатов – монахов УПЦ МП, хоть и прижали, однако они до сих пор квартируют на территории Нижней лавры и переходить в ПЦУ не спешат. Клирики этой церкви продолжают совершать богослужения в храмах Лавры.

Чем живет святыня прямо сейчас, сколько туда ходит верующих, какие документы нужны, чтобы попасть в Лавру и молятся ли там за украинских воинов? На эти и другие вопросы отвечает "Телеграф".

Немного истории вопроса

29 марта в прошлом году государственный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с УПЦ МП договор аренды на пользование имуществом Нижней лавры. Этот документ был составлен еще при премьерстве Николая Азарова и предоставлял Московскому патриархату право на бессрочное пользование помещениями святыни. Но!

Согласно 8 пункту договора, государство в одностороннем порядке имело право его расторгнуть, если окажется, что имущество содержат "в ненадлежащем состоянии". Собственно, это произошло: правительственная Межведомственная рабочая группа пришла к выводам, что УПЦ МП нарушила условия аренды и заповедник попросил монастырь на выход.

Так легко Московский патриархат не сдался. Клирики не согласились с тем, что они удерживали имущество в "ненадлежащем состоянии", обжаловали расторжение договора в суде и заявили, что никуда не уйдут, пока суд не скажет свое слово.

Фемида свое слово сказала и в первой инстанции УПЦ МП "пролетела": в августе прошлого года Хозяйственный суд столицы признал, что заповедник расторг договор вполне законно. Московский патриархат подал апелляцию и сейчас рассматривается именно она. Если же и в этом деле МП получит отворот поворот, то можно даже не сомневаться, что будет и кассация.

И пока УПЦ МП борется с государством в судебных кабинетах, в лаврских кельях и храмах Московский патриархат продолжает "окормлять паству".

Последний островок "сопротивления"

Лаврский сайт, администрируемый УПЦ МП. Здесь расписание богослужений в Лавре обновляется еженедельно на семь дней вперед. Впрочем, в основном литургии совершаются только в одном храме: преподобного Агапита Печерского по адресу Лаврская, 23.

Храм непростой: он стоит прямо у входа на территорию Нижней лавры. Юридически – территория заповедника но де-факто – за пределами забора. Такое стратегическое расположение превратило храм в форпост верующих УПЦ МП: здесь они неоднократно баррикадировались, не подпуская представителей Минкульта. И, судя по всему, Московский патриархат продолжает удерживать эту "боевую" позицию, ведь вечерняя служба начинается точно по расписанию: ежедневно в 16:30.

В день, когда "Телеграф" побывал в Лавре, этот островок Московского патриархата был практически пуст. Зато около трех десятков верующих сплотились на православный опен-эйр у соседнего небольшого храма преподобного Сергея Радонежского. На этом здании висит замок, однако устраивать "канонический" перформанс под открытым небом не запрещено.

Служба у Лавры под открытым небом

Впрочем, время от времени верующие проходят в храм Агапита Печерского. Аншлага внутри не наблюдается, язык службы, конечно, русский.

На службе яблоку негде упасть... ну почти

Те же немногочисленные верующие, которые находятся в храме, все при деле: исповедуются, ставят свечи, целуют иконы и подают записки "за здравие" и "за упокой". Кстати, в день нашего визита в этом храме был замечен бывший член Партии регионов и олимпийский чемпион по вольной борьбе Эльбрус Тедеев, перебирая четки (артефакт особо "воцерковленных" верующих), он тихонько молился на лавочке. Время от времени он отвлекался на поздороваться со священниками и служителями храма, и очевидно, что здесь его хорошо знают.

Экс-регионал Эльбрус Тедеев

Заламинированное объявление в храме предупреждает, что молиться за некрещеных, иноверцев, еретиков, экстрасенсов и раскольников здесь не собираются, так что их имена в записках подавать не нужно. А вот о украинских воинах готовы молиться бесплатно. За остальных – пожертвование по прейскуранту.

Молитвенный прейскурант

"Если одноразовое поминовение во время литургии, то по возможности. Хоть и одну гривну можете дать", — объясняет служитель храма.

На витринах в углу, где продают церковный товар, много литературы на русском, впрочем, проповеди предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия можно найти и на украинском. Но на самом выгодном месте на витрине православные мерчендайзеры расположили сборник мудрости от лучшего друга угнетенных, митрополита Вышгородского и Чернобыльского, викария Киевской митрополии Павла (Лебедя), больше известного как "Паша-Мерседес", "Свет Христов через слово и образ".

Мудрость от митрополита Павла за 600 грн

Покидаем филиал "сопротивления" УПЦ МП с решимостью пробраться еще дальше, на саму "базу повстанцев" на территорию Нижней лавры…

Да не все так просто

При входе в Нижнюю лавру дежурит полицейский патруль.

Патруль у Лавры

Еще в начале года достаточно было показать документы, чтобы стражи порядка пропустили, но сейчас простым смертным проход запрещен. Пропускают только людей по спискам, в том числе и монахов в рясах.

Прессу дежурный с автоматом отсылает к администрации заповедника на территории Верхней лавры.

У здания администрации к нам обращается женщина, которая о чем-то живо спорила с представителями заповедника: "Вы журналист? Замечательно! Вот спросите у них, пусть объяснят чего московские попы до сих пор живут в Лавре".

А действительно чего? Однако представители заповедника советуют писать официальное письмо, чтобы получить разрешение попасть на территорию Нижней лавры. Но вот беда: в пресс-службе заповедника "Телеграфу" объяснили, что получить такое разрешение в принципе невозможно.

"У нас нет такого, чтобы просто можно было ходить по этой территории. Там нет доступа. Для посетителей и свободного прохода [Нижняя лавра] закрыта. Чтобы помещение снова не заняли неизвестные ( а такое уже было . — Ред. )", — пояснила изданию заместитель генерального директора заповедника Олеся Крамаренко.

Чиновница советует дождаться решения суда, которое расставит все по своим местам, однако в Минкульте не исключают и силовой вариант выселения УПЦ МП.