Чи виселять насильно УПЦ МП із Києво-Печерської лаври? У Мінкульті відповіли

Раніше заповідник розірвав договір із релігійною організацією

У Міністерстві культури України розглядають різні варіанти, які дозволять повернути у користування держави об’єкти Києво-Печерської лаври. Вони досі перебувають у користуванні монастиря Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), хоча договір про оренду було розірвано.

У відомстві не відкидають, що доведеться примусово виселяти релігійну організацію з території заповідника "Києво-Печерська лавра". Про це виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв розповів "Телеграфу" у бліц-інтерв’ю.

"У нашому житті розглядають усі варіанти, але обирають той, який найбільш оптимальний. Наразі здійснюється планомірна робота з обліку того майна, яке колись було у користуванні біля монастиря [УПЦ МП]", — зазначив Карандєєв.

Він повідомив, що кілька об’єктів уже вдалося повернути до управління заповідника. Але робота продовжуватиметься й надалі. У Мінкульті націлені на повернення державі всього майна.

"Вже кілька об’єктів перейшли в управління заповідника. Ми розраховуємо, що і надалі цей процес буде безперервним і, зрештою, буде виконано поставлене завдання: припинити користування об’єктами заповідника монастирем та повернути це майно у користування держави", — наголосив в.о. міністра культури.

Повне бліцінтерв'ю Ростислава Карандєєва читайте у матеріалі "Телеграфа": "Там не всі колаборанти, треба спілкуватися: в.о. міністра культури пояснив, чому УПЦ МП досі живе у Лаврі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП) вручили підозру в розпалюванні міжконфесійної ненависті. Під час проповідей він грубо висловлювався про представників інших конфесій.