Там не всі колаборанти, треба спілкуватися: в.о. міністра культури пояснив, чому УПЦ МП досі живе в Лаврі

В Мінкульті знову заговорили про примусове виселення УПЦ МП

У березні виповнюється рівно рік з того моменту, як Мінкульт в особі заповідника "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди з УПЦ МП на користування майном святині. Втім, Московський патріархат зайняв агресивно-оборонну позицію і досі не залишив територію Нижньої лаври і навіть проводить там богослужіння ледь не щодня.

Чому так відбувається і які існують перспективи того, що держава таки змусить УПЦ МП виконати законні приписи? Про це в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" розповів виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

— Пане Ростиславе, вже скоро рік як заповідник розірвав договір з УПЦ МП, але їхні представники і досі перебувають у Києво-Печерській лаврі. Чому?

— Рішення справді є, але сторона, яка є користувачем майна, не квапиться його виконувати. Більше того, вони звернулися до суду щодо вжиття запобіжних заходів і невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з припиненням дії договору.

— Але ж були судові рішення і не на користь УПЦ МП. Вони ж, по суті, незаконно там перебувають.

— Так, на сьогодні це незаконно, ви абсолютно праві.

— Але що робити тоді? Які є механізми, шляхи, щоб виконати рішення Мінкульту?

— Ну, є такий інструмент, як примусове виселення. Але ми маємо теж розуміти, що з того боку теж люди. І далеко не завжди це колаборанти, і ті, хто здійснює антиукраїнську діяльність. З усіма треба комунікувати, спілкуватися, робити виважено і спираючись виключно на офіційні документи і судові рішення.

— Тобто примусове виселення. Такий варіант розглядають?

— В нашому житті розглядають всі варіанти, але обирають той, який є найбільш оптимальним. Нині здійснюється планомірна робота з обліку того майна, яке колись було в користуванні у монастиря [УПЦ МП]. Вже кілька об'єктів перейшли в управління заповідника. Ми розраховуємо, що і в подальшому цей процес буде безупинним і врешті-решт буде виконане поставлене завдання: припинити користування об'єктами заповідника монастирем і повернути це майно в користування держави.

— А щодо ПЦУ. Чому у них нема такого договору, який був із УПЦ МП? Чому щоразу по окремому листу-дозволу вони змушені проводити богослужіння в Лаврі?

— Такий договір робить не Мінкульт. Будь-який договір оренди державного майна у нас готує Фонд державного майна. Ми можемо лише бути стороною, яка погоджує цей правочин. З іншого боку, наскільки мені відомо, ПЦУ не зверталися з проханням передати їм об'єкти в орендне користування. Тому тільки для проведення окремих заходів такі звернення надходять, і ми, звісно, реагуємо на них і задовольняємо.