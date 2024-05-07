Україна отримає боєприпаси від країни, яку навіть не визнає: про кого йдеться

Україна отримає допомогу від несподіваної країни

Влада частково визнаного Косова розповіла, що входитиме до другого пакету допомоги Україні. Зазначається, що насамперед йдеться про мінометні снаряди.

Як повідомляє hromadske, про це на зустрічі з українськими журналістами у Приштині розповів міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі. Він зазначив, що це будуть боєприпаси калібрів 120-мм, 60-мм та 81-мм.

"Я не вдаватимуся глибоко в деталі, але можу сказати, що це мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм, військові вантажівки для перевезення особового складу та озброєння, бронемашини, тактичні машини для підтримки підрозділів в Україні у транспортно-оперативному аспекті", — сказав він.

Він наголосив, що Косово рішуче має намір підтримувати Україну в усіх аспектах у міру своїх можливостей.

Зокрема, він зазначив, що його країна вже готує українських фахівців з розмінування. Перша група завершила навчання у 2022 році, а зараз триває підготовка до початку навчання другої групи.

Варто зазначити, що перший пакет допомоги було доставлено до України наприкінці березня. До нього увійшли тактичні автомобілі, вантажівки та бронетехніка.

Як відомо, Косово це частково визнана республіка, яка у 2008 році в односторонньому порядку оголосила про відокремлення від Сербії. Її незалежність визнали понад 100 країн світу, але Україна не входить до їх числа. Разом з тим, до 2022 року українські миротворці були у складі об’єднаних миротворчих сил, які розміщувалися на території країни.

Сербія, своєю чергою, вважається головним союзником Росії в Європі. Останнім часом країна намагається рухатися у бік зближення з ЄС і навіть через посередників продавала боєприпаси Україні, проте здебільшого населення там має проросійські погляди.

В останнє десятиліття відносини між країнами балансували на темі того, що Белград не визнавав окуповані Росією українські території, а Київ не став визнавати незалежність Косова, хоча більшість його західних союзників це зробила.