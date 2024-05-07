Украина получит боеприпасы от страны, которую даже не признает: о ком речь

Украина получит помощь от неожиданной страны

Власти частично признанного Косово рассказали, что будет входить во второй пакет помощи Украине. Отмечается, что в первую очередь речь идет о минометных снарядах.

Как сообщает hromadske, об этом на встрече с украинскими журналистами в Приштине рассказал министр обороны Косово Эюп Мачедонси. Он отметил, что это будут боеприпасы калибров 120-мм, 60-мм и 81-мм.

"Я не буду вдаваться глубоко в детали, но могу сказать, что это минометные снаряды 120 мм, 60 мм, 81 мм, военные грузовики для перевозки личного состава и вооружения, бронемашины, тактические машины для поддержки подразделений в Украине в транспортно-оперативном аспекте", — сказал он.

Он подчеркнул, что Косово решительно намерено поддерживать Украину во всех аспектах по мере своих возможностей.

В частности он отметил, что его страна уже готовит украинских специалистов по разминированию. Первая группа завершила обучение в 2022 году, а сейчас идет подготовка к началу обучения второй группы.

Стоит отметить, что первый пакет помощи был доставлен в Украину в конце марта. В него вошли тактические автомобили, грузовики и бронетехника.

Как известно, Косово это частично признанная республика, которая в 2008 году в одностороннем порядке объявила об отделении от Сербии. Ее независимость признали более 100 стран мира, но Украина не входит в их число. Вместе с тем до 2022 года украинские миротворцы были в составе объединенных миротворческих сил, которые размещались на территории страны.

Сербия в свою очередь считается главным союзником России в Европе. В последнее время страна пытается двигаться в сторону сближения с ЕС и даже через посредников продавала боеприпасы Украине, однако в большинстве своем население там имеет пророссийские взгляды.

В последнее десятилетие отношения между странами балансировали на теме того, что Белград не признавал оккупированные Россией украинские территории, а Киев не стал признавать независимость Косово, хотя большая часть его западных союзников это сделала.