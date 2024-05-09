"Ми сильні! Ми нація": Міноборони випустило потужний ролик на підтримку ЗСУ

Українці у мережі наголосили, що сила нашого народу в єдності

Міністерство оборони України випустило емоційний ролик на підтримку українських військових. Захисникам нагадали, що у них вірять і неодмінно чекають удома.

Відео опублікували на офіційних сторінках Міноборони. У коментарях сотні українців висловили слова підтримки українським воїнам.

"Ми чекаємо. Ми віримо. Ми молимося", — такі слова написані на самому початку ролика.

Захисникам нагадали, що у вікні їхніх будинків завжди горітиме світло для них; їхня тепла постіль завжди буде розстелена; на плиті завжди чекатиме смачна вечеря. Як тільки воїни повернуться додому, на них чекатимуть прогулянки, теплі обійми, душевні розмови та багато іншого, чого не вистачає їм та їхнім близьким.

"Тебе чекають у школі, у твоїй церкві, на твоїй вулиці. У твоєму домі про тебе бачать сни. Ти завжди перед очима. за тобою плачуть і моляться за тебе... Ми робитимемо все, щоб швидше обійняти тебе", — йдеться у ролику.

Захисникам нагадали, що коли вони вдома, то вся країна перетворюється на одну велику на сім’ю, зміцнюється нація.

"Ми більше, ніж сім’я. Ми сильні. Ми нація", — сказано наприкінці ролика.

У мережі українці зазначили, що їх надихнуло це відео. А в єдності українців не лише сила та мудрість, а й перемога.

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